TEMPO.CO, Jakarta – Film Rogue One: A Star Wars Story berhasil bertengger di puncak box office bioskop Amerika Serikat (AS), pada periode libur Natal tahun ini. Total pendapatan yang diraup film yang dibintangi aktris muda Felicity Jones ini pada pekan Natal Desember mencapai US$ 120 juta.



Selanjutnya, menyusul di peringkat kedua adalah film komedi animasi produksi Illumination-Universal yang baru saja dirilis, Sing, dengan total pendapatan US$ 7,9 juta.



Di peringkat ketiga, bertengger film produksi Sony Pictures, Passengers, dengan total pendapatan US$ 2,9 juta. Sedangkan film produksi Fox, Assassin’s Creed, harus puas di peringkat keempat tangga box office dengan total pendapatan US$ 2,2 juta.



Menjelang perayaan puncak Natal, penjualan tiket film-film itu tercatat mengalami penurunan. Penjualan tiket Rogue One dilaporkan berangsur menurun hingga 33 persen pada Jumat pekan lalu, sedangkan film animasi Sing menurun sebesar 40 persen.



Namun penurunan penjualan tiket ini diprediksi hanya sementara, dan akan kembali meningkat.



Rogue One telah mengantongi total pendapatan domestik hingga US$ 260 juta dan diprediksi akan terus meningkat hingga ditutup di angka US$ 327 juta.



CHANNEL NEWS ASIA | GHOIDA RAHMAH