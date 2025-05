TEMPO.CO- Film Star Wars: The Force Awakens meraih pendapatan sebesar US$ 32.1 juta pada penayangan pertamanya di Cina. Angka tersebut meningkat hingga US$33 juta pada pembukaannya di hari Sabtu, 9 Januari 2016.



Seperti dilansir di FORBES, The Force Awakens menempati posisi ketiga film yang berhasil mendapatkan keuntungan terbesar dalam waktu satu hari sepanjang sejarah. Film tersebut mengalahkan Terminator: Genisys dengan US$ 27 juta dan Transformer: Age of Extinction. Di atas The Force Awakens, ada Avengers: Age of Ultron dengan pendapatan US$ 33.9 juta dan Fast and Furious 7 dengan pendapatan US$ 63 juta. Pendapatan film besutan J.J. Abrams ini diprediksi bisa menyusul angka Avengers 2.



Sebagai referensi, Jurassic World meraih pendapatan US$ 17.7 juta pada penayangan perdana dan total keseluruhan US$ 228 juta. Mission: Impossible Rogue Nation mendapatkan US$ 18 juta pada hari pertama. Film tersebut kemudian dirilis dalam 2D dan total meraih US$ 136 juta. Spectre mendapatkan keuntungan di hari pertama sebesar US$ 15 juta tahun lalu dengan total US$ 83 juta. Sementara itu Terminator Genisys memimpin daftar pendapatan penayangan dengan total US$ 112 juta di Cina.



Seperti Terminator, The Force Awakens ditayangkan setelah ada larangan masuknya film Hollywood ke Cina. Izin ekspor film ini membuka prospek bagi film tersebut untuk mendapatkan banyak keuntungan di sana.



Pendapatan besar the Force Awakens tidak terlepas dari pemasaran yang dilakukan Walt Disney. Mereka mengirim Storm Troopers ke Tembok Besar Cina untuk sebuah foto serta membuat video musik yang berjudul "The Force Inside" dengan Lu Han, selebriti yang dijuluki sebagai Justin Bieber Cina.



FORBES | ABDUL AZIS