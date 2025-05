TEMPO.CO, Jakarta -Film populer Korea Selatan “Train to Busan” akan dibuat lagi dalam versi Inggris, kata distributor, Kamis, 8 Desember 2016. Hak untuk membuat ulang film itu jatuh ke tangan Gaumont Film Company dari Prancis, studio besar di balik film seperti “Leon”, “The Fifth Element” dan “Point Blank”.



“Kami sangat senang bekerja dengan studio yang telah menciptakan berbagai proyek global,” kata Kim Woo-taek, pimpinan distributor NEW.



“Saya harap ini akan memberi kesempatan pada para penonton film di seluruh dunia untuk mengetahui lebih banyak film Korea,” imbuh dia seperti dilansir Yonhap.



“Banyak studio dari negara lain meminta kontrak remake, namun kami memutuskan memilih Gaumont,” kata salah satu orang dari NEW.



“Kami akan berusaha sebaik mungkin menampilkan film menarik untuk penonton Amerika,” kata studio Prancis, yang juga menjelaskan bagaimana tim itu langsung jatuh cinta pada film tersebut saat mereka menontonnya di Festival Film Cannes tahun ini.



Disutradarai Yeon Sang-ho, film ini menceritakan para penumpang yang menghadapi serangan dari orang-orang yang terkena virus misterius di kereta cepat menuju Busan. Film itu dibintangi Gong Yoo, Kim Soo-an, Jung Yu-mi dan Ma Dong-seok.



Film thriller zombie ini telah menarik 10 juta penonton saat dirilis di bioskop setempat pada Juli silam.



ANTARA