10 Drama Korea Populer yang Dibintangi Kim Sae Ron

Mengutip dari laman My Drama List, Kim Sae Ron dikenal karena kemampuan aktingnya yang memukau sejak usia muda dan telah berkontribusi signifikan dalam industri hiburan Korea Selatan. Debutnya menjadi seorang artis dilakukan sejak usia sembilan tahun. Ia terkenal berkat perannya dalam film berjudul Brand New Life dan The Man From Nowhere. Dalam perannya di film The Man From Nowhere, Kim Sae Ron bahkan mendapatkan penghargaan sebagai Aktris Baru Terbaik di acara 8th Korean Film Awards.