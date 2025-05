10 Film Terlaris Tahun 2015; Star Wars Jawaranya

TEMPO.CO, Jakarta - Banyak sekuel film Hollywood yang muncul pada 2015. Peringkat pertama diraih Star Wars: The Force Awakens. Seperti telah diperkirakan banyak pihak, episode terbaru Star Wars ini berhasil menduduki peringkat pertama film dengan pendapatan terbesar hanya dalam waktu singkat.



Arnold Schwarzenegger kembali hadir lewat Terminator Genisys yang muncul lagi setelah 6 tahun, The Hunger Games: Mockingjay Part 2, Ted 2, Maze Runner: The Scorch Trials, Spectre, Magic Mike XXL , Mission Impossible: Rogue Nation, Avengers: Age of Ultron, Jurassic World, hingga Star Wars: The Force Awakens yang rilisnya berjarak 30 tahun dari episode paling awal.



Managing Director Book My Show Indonesia Sudhir Syal memgatakan tingkat kesuksesan sebuah film tak hanya dilihat dari jumlah penghargaan yang diraih, tetapi total pendapatan yang diraih selama dalam satu tahun.



"Dengan blockbusters seperti Batman Vs Superman: Dawn of Justice, Kung Fu Panda 3, dan Rogue One: A Star Wars Story yang direncanakan dirilis tahun ini, kami memperkirakan bahwa pendapatan kotor film-film akan melebihi 2015," ujarnya dalam siaran pers, Senin, 11 Januari 2016.



Lantas film-film apa saja yang merajai Box Office sepanjang 2015? Berikut daftar 10 film terlaris tahun lalu versi Book My Show!



1. Star Wars: The Force Awakens



Pendapatan: Rp 10,4 triliun



Peringkat pertama diraih Star Wars: The Force Awakens. Seperti telah diperkirakan banyak pihak, episode terbaru Star Wars ini berhasil menduduki peringkat pertama film dengan pendapatan terbesar hanya dalam waktu singkat.



2. Jurassic World



Pendapatan: Rp 9 triliun



Inti cerita dari Jurassic World masih sama dengan film-film pendahulu, yaitu barang siapa yang bermacam-macam dengan alam, akan menerima akibatnya. Tindakan para ilmuwan menciptakan dinosaurus spesies baru malah membawa malapetaka bagi taman hiburan. Kalau dilihat dari aspek special effect, film ini memiliki tampilan lebih modern.



3. Avengers: Age of Ultron



Pendapatan: Rp 6,3 triliun



Kehadiran superhero membuat Avengers: Age of Ultron terasa lebih heroik. Kali ini Avengers sudah menjadi sebuah tim. Sekuel kedua The Avengers ini sempat menduduki peringkat pertama untuk 6 bulan pertama 2015. Film produksi Disney ini berhasil menjual tiket hingga 50 juta.



4. Inside Out



Pendapatan: Rp 4,9 triliun



Inside Out mengajarkan kita bahwa hidup tidak boleh hanya selalu bahagia. Kita juga membutuhkan kesedihan untuk menyeimbangkan hidup. Tampilan visual dan lelucon yang dihadirkan juga tidak mengecewakan sehingga menghibur anak-anak yang menonton.



5. Furious 7



Pendapatan: Rp 4,8 triliun



Kematian Paul Walker tidak menyurutkan proses produksi film Furious 7. Bahkan jalan cerita pun diubah sehingga Paul juga meninggal dalam film yang juga dibintangi Vin Diesel itu. Bahkan CGI Paul Walker pun dianggap sangat mirip dengan aslinya.



6. Minions



Pendapatan: Rp 4,6 triliun



Pierre Coffin dan Kyle Balda berhasil memenuhi tantangan membuat minion sebagai tokoh utama. Minions lebih terasa sebagai spin-off dari kisah Despicable Me. Setuju?



7. The Hunger Games: Mockingjay Part 2



Pendapatan: Rp 3,8 triliun



Film The Hunger Games yang diangkat dari novel karya Suzanne Collins menjadi salah satu sensasi beberapa tahun terakhir. Sudah 3 film pendahulu yang dirilis: The Hunger Games (2012), The Hunger Games: Catching Fire (2013), dan The Hunger Games: Mockingjay Part 1 (2014). Mockingjay Part 2 menjadi penutup bagi kisah Catniss Everdeen.



8. The Martian



Pendapatan: Rp 3,1 triliun



Pernahkah Anda membayangkan tinggal sendirian di planet asing? Inilah yang dialami Mark Watney (Matt Damon) saat ditinggalkan kru astronot lain yang lebih dulu meninggalkan Mars. Dengan peralatan yang ada, Matt Damon harus berusaha melanjutkan hidup sampai pesawat penyelamat tiba untuk menjemputnya kembali ke Bumi.



9. Cinderella



Pendapatan: Rp 2,8 triliun



Diangkat dari karya Hans Christian Andersen, Cinderella menjadi salah satu dongeng paling populer. Disney telah membuat film animasi Cinderella pada 1950-an, dan khusus 2015, Disney kembali membuat film Cinderella dalam versi manusia.



10. Spectre



Pendapatan: Rp 2,7 triliun

bisnis.com