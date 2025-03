10 Film yang Dibintangi Steven Yeun

AKTOR Steven Yeun bergabung dalam film animasi garapan Paramount Pictures dan Nickelodeon Movies Aang Avatar. Film ini belum memiliki judul. Dikutip dari Antara, laporan Variety, Kamis, 27 Maret 2025, Yeun dikonfirmasi bergabung menyusul pemeran lainnnya yang telah diumumkan di antaranya Dave Bautista, Eric Nam, Dionne Quan, Jessica Matten, dan Roman Zaragoza. Namun, karakter Yeun masih dirahasiakan

Dikutip dari situs web Rotten Tomatoes, berikut deretan film yang pernah dibintangi oleh Steven Yeun.

1. Bubble & Squeak (2025, mendatang)

Tak hanya sebagai aktor. Yeun juga bertindak sebagai produser dalam proyek ini. Meski detail cerita masih dirahasiakan, Bubble & Squeak menjadi salah satu film yang mendapat perhatian dari penggemar Yeun, mengingat keterlibatannya yang lebih mendalam dalam proses produksi.

2. Mickey 17 (2025, mendatang)

Mickey 17 film fiksi ilmiah terbaru dari Bong Joon Ho yang juga dibintangi oleh Robert Pattinson. Yeun akan berperan sebagai Timo dalam kisah penuh misteri yang diadaptasi dari novel berjudul sama.

3. Love Me (2024)

Film drama romantis ini merupakan proyek terbaru Yeun, ia memerankan karakter bernama Liam. Love Me menayangkan kisah yang unik dengan sentuhan fiksi ilmiah. Film ini menambah daftar panjang peran Yeun dalam proyek-proyek film inovatif.

4. Nope (2022)

Disutradarai oleh Jordan Peele, Nope adalah film horor fiksi ilmiah yang mengisahkan fenomena aneh di kota kecil di California. Yeun berperan sebagai Ricky 'Jupe' Park, mantan aktor cilik yang kini menjalankan taman hiburan bertema koboi dan memiliki hubungan misterius dengan fenomena aneh.

5. The Humans (2021)

Film ini merupakan adaptasi dari drama panggung pemenang Tony Award dan mengisahkan keluarga yang berkumpul untuk merayakan Thanksgiving. Yeun memerankan Richard, tunangan dari salah satu karakter utama yang harus menghadapi berbagai ketegangan emosional dalam pertemuan keluarga.

6. Minari (2020)

Minari mengisahkan perjuangan keluarga imigran Korea di Amerika Serikat yang berusaha merintis pertanian. Yeun berperan sebagai Jacob Yi, ayah yang gigih berusaha mewujudkan impian untuk memberikan kehidupan lebih baik bagi keluarganya. Perannya di film ini membuatnya mendapat nominasi Academy Award untuk kategori Aktor Terbaik.

7. Burning (2018)

Burning merupakan drama psikologis Korea Selatan yang disutradarai oleh Lee Chang-dong. Yeun berperan sebagai Ben, pria kaya misterius yang membuat rasa penasaran dan kecemasan dalam kehidupan karakter utama, Jong Su. Film ini dinominasikan di berbagai festival bergengsi, termasuk Cannes. Performa Yeun dipuji sebagai salah satu yang terbaik dalam film tersebut.

8. Sorry to Bother You (2018)

Film satir fiksi ilmiah ini mengisahkan tentang seorang pekerja telemarketing yang menemukan rahasia perusahaan tempatnya bekerja. Yeun berperan sebagai Squeeze, aktivis yang berusaha mengorganisasi serikat pekerja untuk melawan eksploitasi tenaga kerja.

9. Mayhem (2017)

Dalam film aksi-horor Mayhem, Yeun berperan sebagai Derek Cho, pengacara yang mendapati dirinya terjebak dalam gedung kantornya setelah wabah virus yang menyebabkan orang kehilangan kendali atas impuls mereka. Dalam situasi kekacauan ini, Derek harus berjuang untuk bertahan hidup.

10. Okja (2017)

Disutradarai oleh Bong Joon Ho, Okja adalah film petualangan dengan sentuhan satire yang mengangkat isu eksploitasi hewan dan kapitalisme. Yeun berperan sebagai K, seorang aktivis lingkungan yang berusaha membantu gadis kecil menyelamatkan hewan peliharaannya Okja dari perusahaan raksasa yang ingin mengeksploitasinya. Film ini tayang perdana di Festival Film Cannes.

