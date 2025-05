TEMPO.CO, Jakarta - Seperti ajang penghargaan lainnya, ajang People's Choice Award 2017 memberikan berbagai kesan yang tak terlupakan. Ajang penghargaan tahunan yang dilaksanakan di Mocrosoft Theater Los Angeles ini berlangsung Rabu Malam, 18 Januari 2017.



Baca: Daftar Pemenang Penghargaan People's Choice Award 2017.

1. Rupanya demam selfie masih terjadi malam itu. Di luar venue, para bintang Fuller House serta aktris Kristen Bell sengaja melakukan selfie bersama sejumlah fans yang turut hadir di sekitar red carpet.

2) Sesaat sebelum acara dimulai, juru kamera menyuruh para tamu undangan untuk segera duduk. Penyanyi pop Justin Timberlake yang saat itu hampir terlambat, masih sempat berfoto bersama aktor Tom Hanks sebelum akhirnya duduk.



3) Setelah penyanyi country Blake Shelton menyanyikan lagu Every Time I Hear That Song, sang kekasih, penyanyi Gwen Stefani langsung menghampirinya ke belakang panggung.



4) Justin Timberlake mempersembahkan penghargaan untuk presenter Ellen DeGeneres, karena memecahkan rekor dengan memenangkan 20 piala People's Choice Awards sepanjang sejarah. Sayangnya, juru kamera tidak memperlihatkan keduanya yang sedang berpelukan setelah pidato Ellen selesai.



5) Aktor Dwayne 'The Rock' Johnson bercanda dan mengacungkan jari tengah kepada aktor Kevin Hart saat Hart menerima penghargaan sebagai Favorit Comedy Movie Actor. "Semua pemain pendukung yang penah bermain bersamaku membantuku untuk tumbuh di dunia ini, kecuali Dwayne Johnson. Dia tidak menolongku. Kau membuat bakatku terlihat kurang," katanya sambil bercanda.



6) Aktris Kristen Bell meminta maaf setelah alat bantu baca tiba-tiba rusak ketika dia sedang memberikan penghargaan kepada Tyler Perry.



7) Justin Timberlake menang lagi, sambil bercanda ia mengatakan akan memecat pengasuhnya dalam acara televisi. Pada pidato kemenangannya ia mendedikasikan kemenangan untuk keluarganya. "Kepada dua orang favoritku di dunia ini, istri dan anak lelakiku yang mungkin sedang menonton ataupun tidak," kata Justin. "Tapi kalau kau sedang menonton, pengasuh itu sudah kupecat. Aku mencintaimu dan cepat tidur. Kaulah alasan mengapa aku menulis lagu ini," ujar Justin.



8) Ketika aktor Robert Downey Jr. menerima penghargaan di atas panggung, para personel Fifth Harmony latihan di atas panggung di belakangnya. Malam itu mereka tampil pertama kalinya tanpa Camila Cabello.



9) Tyler Perry berhasil membuat penonton berkaca-kaca saat ia berpidato. "Ketika aku memandang dunia, tak peduli segelap apapun, yang perlu kita lakukan adalah menerangi satu sama lain," kata pria berusia 47 tahun ini. "Kita hadapi semuanya bersama, inilah harapanku di mana aku bisa menjadi penyeimbang. Ketika aku melihat kekelaman, yang kuinginkan adalah memberikannya penyeimbang, memberinya cahaya," kata Tyler.



10) Malam puncak PCA 2017 ditutup oleh kemenangan Johnny Depp setelah dia menerima penghargaan Favorie Movie Icon. Ia mendedikasikan kemenangannya kepada para fans yang telah mendukungnya usai perceraiannya dengan aktris Amber Heard. "Kebaikan kalian serta semua harapan kalian akan keluargaku dan diriku sendiri sangat kuhargai. Dengan begitu, berada di sini saat ini begitu spesial bagiku terutama untuk berkata terima kasih," kata Depp. *

DINI TEJA