BISNIS.COM, Jakarta - Dewan Kreatif Rakyat untuk pertama kalinya meluncurkan festival film internasional. Festival yang mengambil tema keluarga, pelayanan publik, anti-narkoba, dan trafficking ini diberi nama Iffadat (International Film Festival for Family, Public Service, Against Drug Abuse, and Trafficking.



Pendiri dan Direktur Iffadat Damien Dematra mengatakan festival film tematik yang mengangkat isu-isu sosial ini merupakan yang pertama di dunia. Festival ini diselenggarakan dalam rangka peringatan International Family Day pada 15 Mei, Global Day of Parents pada 1 Juni, Public Service Day pada 23 Juni, dan International Day Against Drug Abuse and Trafficking pada 26 Juni.



Damien menyebutkan saat ini telah terkumpul lebih dari 100 film yang berasal dari 30 negara. Dari jumlah tersebut telah terpilih 20 film yang akan diputar dalam festival pada 4-15 Juni 2015 di Jakarta.



"Di samping itu, film-film pilihan dari festival ini akan diputar di jaringan Bioskop Rakyat selama satu tahun ke depan," katanya.



BISNIS.COM