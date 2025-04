14 Film akan Meramaikan Korea Indonesia Film Festival 2017

TEMPO.CO, Jakarta -Korea Cultural Centre Indonesia (KCCI) kembali bekerja sama dengan CGV cinemas menggelar Korea Indonesia Film Festival 2017. KCCI merupakan wujud apresiasi dan pertukaran budaya dalam perfilman masing-masing negara melalui sebuah acara untuk pecinta film di Indonesia.



Korea Indonesia Film Festival (KIFF) 2017 dimulai pada 14 September hingga 17 September 2017 di 4 lokasi CGV cinemas. Adapun lokasi CGV cinemas yang ikut berpartisipasi adalah: CGV cinemas Grand Indonesia, Jakarta, CGV cinemas Paskal 23, Bandung, CGV cinemas Focal Point , Medan, dan CGV cinemas Marvell City, Surabaya.



Selama 4 hari, KIFF 2017 akan menghadirkan 14 judul film dengan tema yang beragam. Beberapa judul akan diputar untuk pertama kali di Indonesia, termasuk tiga film Indonesia yang memberikan sentuhan warna Indonesia dalam perbedaan zaman.



Berikut daftar lengkap film-film yang akan diputar pada festival tahun ini:



1. Sweet 20, produksi Starvision Plus

2. Bukaan 8, produksi Visinema Pictures

3. Kartini, produksi Legacy Pictures

4. The Battleship Island, CJ Entertainment– CBI Pictures

5. Dongju; The Portrait of A Poet, Megabox Plus M

6. Anarchist from Colony, Megabox Plus M

7. A Day, CGV Arthause

8. Assassination, Rapi Films

9. My Annoying Brother, CJ Entertainment– CBI Pictures

10. The Admiral: Roaring Currents, CJ Entertainment – CBI Pictures

11. Operation Chromite, CJ Entertainment – CBI Pictures

12. The Road Called Life, Seoul Arts Center

13. Treasure Island, Seoul Arts Center

14. Sim Chung, Seoul Arts Center



Sama seperti tahun-tahun sebelumnya, Korea Indonesia Film Festival juga memilih aktor berbakat dari Indonesia sebagai representatif dalam acara tahunan yang perhelatannya selalu dinantikan ini.



Tahun ini, KCCJ mempercayakan kepada aktor berbakat Morgan Oey (Sweet 20, Jilbab Traveler) untuk membuka Korea Indonesia Film Festival 2017. Informasi lengkap mengenai Korea Indonesia Film Festival 2016 bisa didapatkan melalui website www.cgv.id atau melalui akun social media di @FestFilmKorea, @CGV_ID dan @CGV.id ( untuk Instagram)



