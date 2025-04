2.000 Tiket untuk Konser La La Land

TEMPO.CO, Jakarta - Promotor konser film musikal La La Land mengonfirmasi bahwa akan ada dua ribu lembar tiket yang disiapkan untuk penonton di Indonesia. Anas Syahrul Alimi, CEO Rajawali Indonesia Communication, mengumumkan tiket konser tersebut akan mulai dijual pada Sabtu (15/7).

"Tiket konser ini akan kami jual mulai Sabtu 15 Juli pukul 12.00 WIB. Penjualannya hanya kami lakukan secara online di www.tiketapasaja.com," kata Anas.

Untuk harga tiket, Anas membaginya ke dalam empat kelas. Kelas Silver, tiketnya dijual seharga Rp600 ribu. Kemudian untuk kelas Gold seharga Rp 1,250 juta, Platinum (Rp 2 juta), dan Diamond seharga Rp 2.750.000.

Anas menjelaskan dalam setiap pertunjukkan, tiket yang disediakan hanya seribu lembar saja. "Jadi dengan dua kali pertunjukkan maka kami secara total menyediakan 2 ribu lembar tiket," ujarnya.

Pekan lalu Anas telah mengumumkan konser bertajuk La La Land Live Orchestra in Concert ini akan hadir di Indonesia pada 4-5 November mendatang di Ciputra Artpreneur Jakarta. Untuk kawasan Asia Tenggara, konser ini hanya akan digelar di Indonesia. Sementara untuk kawasan Asia, mereka hanya mampir ke Taiwan dan Jepang.

Dalam konser di Jakarta nanti, Anas memastikan akan dihadirkan pertunjukan yang terbaik. "Ini konser musikal yang sangat berkualitas yang akan disokong juga dengan akustik venue yang berkualitas pula. Jadi rasanya dengan harga tiket tersebut, cukup layak untuk menjadi tontonan berkualitas," tuturnya.

Anas juga menambahkan untuk konsep pertunjukkan akan sama dengan konsep aslinya di Amerika. "Semua konsep konser ini sesuai dari Lions Gate dan Summits Entertainment. Jadi konsepnya sama persis dengan konser La La Land yang di Amerika. Kami akan melibatkan orkestra dari Indonesia dan amerika, sementara conductor langsung dari mereka," paparnya.

La La Land in Concert ini merupakan pementasan secara live yang dibungkus dalam alunan orkestrasi ini berasal dari film peraih enam trofi Academy Awards 2017. Film drama musikal berbiaya 30 juta dolar AS ini di antaranya memenangkan trofi Oscar untuk kategori Best Original Score dan Best Original Song.

