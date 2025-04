TEMPO.CO, Jakarta - Rendy Pandugo kembali meramaikan panggung Java Jazz Festival. Pada penampilan keduanya di panggung Java Jazz tersebut, Rendy masih merasa gugup.



"Apa kabar? Dua tahun yang lalu saya main di panggung yang sama dan deg-degan dan deg-degannya masih sama," kata Rendy setelah menyanyikan lagu Fallin in Love at a Coffee Shop milik Landon Pigg dan Wanna be Starting Something milik Michael Jackson, Jumat, 3 Maret 2017.



Baca juga: Dira Sugandi Menyanyi untuk Billie Holiday



Penyanyi kelahiran Medan, 7 Mei 1985 ini menyampaikan ada perbedaan saat ia bernyanyi di atas panggung sebelumnya dan saat ini. "Dua tahun lalu gue main gitar akustik dan selalu duduk. Dan dua tahun belajar gitar lagi, gitar elektrik," kata dia.



Dalam penampilannya malam itu, ia berhasil membuat semua penonton bernyanyi bersama. Mulai dari Shape of You milik Ed Sheeran, Sebuah Kisah Klasik milik Sheila on & hingga lagu Who Did You Think I Was milik John Mayer. "Tadinya gue enggak mau bawain karya beliau karena satu dan hal lain. Tapi gue bawain karena lagu itu menginspirasi," ujar dia.



Selain membawakan lagu-lagu yang menginspirasinya, Rendy menyanyikan lagu dua lagunya, I Don't Care dan Silver Rain.



Tahun ini merupakan kali kedua bagi Rendy untuk tampil di ajang festival musik jazz terbesar di Indonesia ini. Sebelumnya, pelantun Hampir Sempurna ini meramaikan panggung Java Jazz Festival 2015.



DINI TEJA