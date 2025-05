TEMPO.CO, Jakarta - Perusahaan Jepang, Sanrio, berencana mendanai dan memproduksi film panjang berdasarkan karakter Hello Kitty yang akan ditayangkan pada 2019.



Seperti dilansir Deadline, proyek film Hello Kitty itu akan diawasi Direktur Utama Sanrio Rehito Hatoyama, yang diangkat sebagai Pemimpin Eksekutif Sanrio Media & Picture Entertainment. Pembuatan film itu diperkirakan akan membutuhkan biaya US$ 160-240 juta.



“Sanrio dikabarkan akan membuat film dari karakter-karakter lain dengan harapan dapat memperluas brand Sanrio di dunia, menyusul penjualan hak film Mr Men and Little Miss ke Fox Animation Januari tahun ini,” demikian dilansir laman Digital Spy.



ANTARA