21 Drama Korea yang akan Tayang di Netflix pada 2025

TEMPO.CO , Jakarta - Netflix mengumumkan puluhan drama Korea terbaru yang akan tayang di sepanjang 2025. Setelah memulai perjalanan di luar angkasa dengan When The Stars Gossip, para pecinta drama romantis Korea bisa menantikan banyak konten lain tahun ini di Netflix.

Sinopsis Dongjae: The Good or The Bastard, Kisah Jaksa Korup yang Ingin Berubah

Sinopsis Drama Korea Omniscient Reader: The Prophet, Adaptasi Kisah Webtoon Terkenal

Drama When The Stars Gossip. Dok. tvN

The Trauma Code: Heroes on Call. Dok. Netflix

2. The Trauma Code: Heroes on Call (24 Januari 2025)

Kang Tae Oh dan Lee Sun Bin dalam drama Korea The Potato Lab. Dok. Netflix

4. The Potato Lab (1 Maret 2025)

Kehidupan Mi Kyung yang berpusat pada kentang berubah drastis karena Bae Ho, seorang pragmatis yang dingin. Serial ini akan menghadirkan kisah cinta jenaka melalui kentang.



5. When Life Gives You Tangerines (7, 14, 21, dan 28 Maret 2025)