2PM Konser di Senayan, Ada Gaya Gila Bikin Histeris

TEMPO.CO, Jakarta - Boyband asal Korea Selatan, 2PM menggelar konser keempatnya di Istora Senayan, Jakarta, Sabtu 28 Maret 2015. Tepat pukul 18.30 konser dimulai. Enam lagu berturut-turut dinyanyikan enam personil 2PM.



Tak hanya menghibur para fan 2PM -Hottest, dengan suara, boyband yang terdiri dari Jun. K, Nichkhun, Taecyeon, Wooyoung, Junho, dan Chansung, juga melakukan aksi gerak yang bikin histeris penggemarnya.



Enam personil 2PM memulai kehebohan konser dengan liukan pinggul, koreografi, hingga shirtless alias bertelanjang dada. Aksi 'gila' ini memang sudah disampaikan 2PM sejak awal.



Ketika membuka konser, seorang personil 2PM, Taecyon mengajak para penggemarnya untuk beraksi gila bersama mereka. "Are you ready to Go Crazy?" teriak Taecyon.



Benar saja, saat mereka melakukan gerakan liukan pinggul dan aksi shirtless, teriakan Hottest menggema di Istora Senayan. Para penggemar sibuk meneriakkan nama idola mereka masing-masing.



Ada sedikitnya 15 lagu yang dinyanyikan oleh boyband ini. Dua di antaranya adalah lagu berbahasa Indonesia.



