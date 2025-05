TEMPO.CO, Jakarta - Lee Jong Suk dan Han Hyo Joo, dua tokoh utama dalam drama seri W - Two Worlds memilih tiga adegan ciuman terbaik sepanjang 16 episode. Kisah Kang Chul yang berasal dari dunia komik dan Oh Yeon Joo yang berasal dari dunia nyata ini telah berakhir penayangannya pada 14 September 2016.



Han Hyo Joo yang memerankan Oh Yeon Joo mengatakan baru kali ini ia mengalami drama dengan adegan ciuman terbanyak. Lee Jong Suk yang berperan sebagai Kang Chul berpendapat senada.



"Dari semua drama yang pernah saya bintangi, ini yang adegan ciumannya paling banyak," kata Han Hyo Joo seperti dikutip dari Soompi. Lee Jong Suk mengiyakan sambil tersenyum malu-malu.



Berikut ini tiga adegan mesra terbaik antara Kang Chul dan Oh Yeon Joo versi Lee Jong Suk dan Han Hyo Joo:



1. Episode 7 - Saat Kang Chul menemui Oh Yeon Joo di penjara.

Kang Chul--yang dibangkitkan dari kematian di dunia komik--meluapkan amarahnya pada Oh Yeon Joo. Dia menuding Yeon Joo egois karena Chul benar-benar ingin mengakhiri hidupnya sementara Yeon Joo justru menghidupkannya kembali. Kala itulah, Yeon Joo menyatakan perasaannya. Karena Chul terkejut, Yeon Joo kembali ke dunia nyata. Tapi tak lama, Yeon Joo tersedot lagi ke dunia komik. Di akhir adegan ini, Chul dan Yeon Jo--yang berstatus tahanan dan masih diborgol--berciuman.

2. Episode 10 - Saat Kang Chul kena luka tembak dan Yeon Joo membantunya kabur dari kejaran polisi.

Kang Chul yang kehilangan ingatannya tentang Oh Yeon Joo justru mendapat bantuan dari istrinya itu untuk melarikan diri dari kejaran polisi. Chul dituduh melakukan pembunuhan yang tak pernah dilakukannya. Yeon Joo bahkan merawat Chul yang kena luka tembak. Sebelum Yeon Joo kembali ke dunia nyata, dia mencium Chul. Adegan ini dianggap istimewa karena airmata Yeon Joo jatuh di pipi Chul.



3. Episode 2 - Saat Oh Yeon Joo menampar Kang Chul di sebuah butik.

Kang Chul membelikannya sebuah gaun terusan sebagai tanda terima kasih karena menyelamatkan dirinya yang nyaris mati. Chul menganggap Oh Yeon Joo memegang kunci eksistensi hidupnya. Alih-alih senang dibelikan baju, Yeon Joo keluar dari kamar ganti, sambil mengenakan dress itu, lalu menampar Chul agar ia bisa kembali ke dunia nyata. Karena cara itu tak berhasil, Yeon Joo lalu mencium Chul.



Usai syuting adegan ini, Lee Jong Suk bahkan sempat berlari karena saking malunya, lalu terduduk di lantai sambil menutupi mukanya.





SOOMPI