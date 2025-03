3 Hal Menjelang Peluncuran The Electric State

FILM The Electric State akan tayang di Netflix pada Jumat,14 Maret 2025. Film yang diarahkan oleh Russo Brothers (Anthony dan Joe) kembali merilis trailer baru. Dalam keterangan pers Netflix, Selasa, 4 Maret 2025, film yang dibintangi oleh Millie Bobby Brown dan Chris Pratt itu mengambil set retro-futuristik alternatif tahun 1990-an. Millie Bobby Brown berperan sebagai Michelle dan Chris Pratt menjadi tokoh bernama Keats, dikutip dari Antara .

The Electric State diadaptasi kisahnya dari novel grafis karya Simon Stalenhag dengan skenario yang ditulis oleh Christopher Markus dan Stephen McFeely. The Electric State turut menampilkan bintang-bintang papan atas lainnya seperti pemenang Academy Award Ke Huy Quan, Jason Alexander, Giancarlo Esposito, nominee Academy Award Stanley Tucci, dan Woody Norman. Ada juga Anthony Mackie, Woody Harrelson, Brian Cox, Jenny Slate, dan Alan Tudyk yang mengisi suara para robot.

