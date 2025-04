3 Hal tentang My Hero Academia: Vigilantes

MY Hero Academia: Vigilantes salah satu film anime terbaru telah tayang pada 15 April 2025. Film anime ini seri manga spin-off dan prekuel dari My Hero Academia karya Kohei Horikoshi. Dikutip dari Fandom, My Hero Academia: Vigilantes manga spin-off yang ditulis oleh Hideyuki Furuhashi dan diilustrasikan oleh Betten Court dan diterbitkan di Shonen Jump Giga sebelum pindah ke aplikasi Shonen Jump+.

Manga ini diterbitkan oleh Tetsuya Sato editor My Hero Academia yang ingin membuat spin-off dari seri utamanya.

Tema

My Hero Academia: Vigilantes bertema agak gelap dibandingkan dengan manga aslinya. Manga ini juga sebagai prekuel dari seri utamanya dengan beberapa kejadian yang terjadi dalam tugas para vigilante memiliki hubungan dengan seri utamanya. Latar belakang cerita lima tahun sebelum Midoriya mendapat One For All, spin-off ini menghadirkan sudut pandang berbeda tentang dunia pahlawan.

Karakter

My Hero Academia: Vigilantes memiliki tiga karakter utama yakni Koichi Haimawari, Kazuho Haneyama, dan Knuckleduster. Koichi Haimawari pemuda yang menggunakan Quirk untuk membantu orang lain tanpa lisensi. Adapun Kazuho Haneyama, performer jalanan yang tergabung dalam vigilante. Sedangkan Knuckleduster, vigilante misterius yang merekrut Koichi dan kazuho untuk bergabung dalam timnya

Sinopsis

Dikutip dari Antara, My Hero Academia: Vigilantes berfokus kisah Koichi Haimawari pemuda dengan Quirk sederhana bernama Sliding yang memilih menjadi vigilante untuk melindungi masyarakat. Dengan nuansa yang gelap dibanding seri utamanya anime ini menawarkan pengalaman baru bagi para penggemar.

