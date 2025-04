3 Lagu Ardhito Pramono Buka Konser Boyce Avenue di Jakarta

TEMPO.CO, Jakarta - Penyanyi Ardhito Pramono membuka konser Boyce Avenue di Jakarta dengan membawakan tiga lagu ciptaannya. Berlokasi di Hotel Pullman Jakarta Central Park pada Ahad, 27 April 2025, ia tampil sekitar 15 menit sebelum trio bersaudara Florida itu naik ke atas panggung.



Ardhito langsung berjalan menuju posisinya untuk memainkan piano setelah seluruh penonton berdiri menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Musisi 29 tahun ini ditemani oleh rekannya, Iman Prasetya sebagai gitaris. 'Cigarettes of Ours' menjadi lagu pertama yang dinyanyikannya malam itu. Lagu tersebut dirilis pada 2019 dan termasuk bagian dari mini album A Letter to My 17 Year Old.



Lagu kedua yang dinyanyikannya adalah 'I Just Couldn't Save You Tonight'. Pada 2020, Ardhito merilis lagu itu sebagai soundtrack film Story of Kale: When Someone's in Love yang dibintanginya dengan Aurelie Moeremans. Ardhito pernah mengungkapkan bahwa proses pembuatan lagu itu hanya memakan waktu satu jam setelah berdiskusi dengan sutradara Angga Dwimas Sasongko.



Tak banyak kata yang diucapkan Ardhito selama penampilan singkatnya itu. Selain mengenalkan masing-masing judul lagu yang dibawakannya, ia mengajak penonton memberikan tempuk tangan untuk menyambut Boyce Avenue. "Habis ini kita akan melihat penampilan yang luar biasa dari Boyce Avenue. Boleh tepuk tangannya untuk Boyce Avenue," ucap Ardhito.



Ia kemudian menyanyikan lagu 'Waking Up Together with You' sebagai lagu penutup penampilannya malam itu. Sebelum resmi dirilis pada 2024, lagu itu pertama kali dibawakan di Java Jazz Festival 2023. Lagu tersebut ada di album keempat Ardhito berjudul Roadtrip.



Tentang Ardhito Pramono





Ardhito Rifqi Pramono atau Ardhito Pramono lahir pada 22 Mei 1995 di Jakarta. Selain penyanyi dan penulis lagu, ia juga dikenal sebagai seorang aktor. Ia telah mengukir namanya dalam industri musik Indonesia melalui karya-karyanya yang mengusung genre jazz dan pop.



Ardhito bisa memainkan piano dan gitar. Ia resmi debut dengan merilis single 'I Placed My Heart' pada 2017. Di tahun yang sama, ia meluncurkan EP (Extended Play) pertamanya yang berjudul Ardhito Pramono. Debut Ardhito di dunia seni peran ditandai dengan perannya di film Nanti Kita Cerita tentang Hari Ini (2020). Selain menjadi solois, Ardhito mendirikan grup musik baru bernama Wijaya 80.



Ardhito Pramono menjadi dipilih menjadi tamu spesial di konser Boyce Avenue di Jakarta tahun ini. Grup musik akustik tersebut dikenal dengan sentuhan khas pada lagu-lagu cover yang mendunia sejak 2007 melalui kanal YouTube mereka. Konser Boyce Avenue Live in Jakarta 2025 dipromotori oleh Color Asia Live.



