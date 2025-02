30 Nominasi Oscar di Klik Film

TEMPO.CO, Jakarta - Klik Film menghadirkan 30 nominasi Oscar dari sembilan film pada awal 2025 ini. Angka tersebut menjadikan Klik Film sebagai platform streaming dengan jumlah nominasi Oscar terbanyak melampaui Netflix, menurut keterangan resmi yang diterima Tempo.



Pilihan Editor: Daftar Nominasi Piala Oscar 2025, Emilia Perez Catat Sejarah Baru



Sebagai layanan streaming film karya anak bangsa, Klik Film ingin terus berkomitmen untuk menghadirkan film-film terbaik dari seluruh dunia. Dengan katalog film yang beragam, mulai dari karya pemenang penghargaan hingga film independen, Klik Film berharap bisa menciptakan ruang untuk para sineas dan pecinta film bertemu.



“Kami percaya bahwa film adalah medium yang dapat menyatukan budaya dan cerita dari seluruh dunia. Dengan menghadirkan film-film yang diakui Oscar ini, kami berharap semakin banyak penonton yang dapat menikmati karya sinema terbaik di platform kami,” kata Direktur Klik Film Frederica.



Daftar 9 Film Nominasi Oscar di Klik Film





Berikut daftar lengkap film dengan nominasi Oscar yang dapat dinikmati eksklusif di Klik Film:



1. I’m Still Here

Nominasi Oscar: Best International Feature Film, Actress in a Leading Role, dan Best Picture

Sebuah keluarga bahagia, kaya raya, dan terhormat tinggal di Brazil. Namun kebahagiaan ini berubah drastis saat sang suami dihilangkan paksa oleh pihak kemiliteran.



2. Emilia Perez

Nominasi Oscar: International Feature Film, Actress in a Leading Role, Actress in a Supporting Role, Cinematography, Directing, Film Editing, Makeup and Hairstyling, Music (Original Score), Music (Original Song) El Mal, Music (Original Song) Mi Camino, Best Picture, Sound, Writing (Adapted Screenplay)

Seorang pengacara bekerja di firma hukum besar di Meksiko. Ia menerima tawaran dari bos kartel narkoba yang ingin melakukan operasi kelamin dan hidup sebagai perempuan.



3. The Substance

Nominasi Oscar: Actress in a Leading Role, Directing, Makeup and Hairstyling, Best Picture, dan Writing (Original Screenplay)

Seorang selebriti yang meredup memutuskan untuk menggunakan obat pasar gelap, sebuah zat yang mereplikasi sel untuk menciptakan versi yang lebih muda dan lebih baik dari dirinya sendiri untuk sementara waktu.



4. Sing Sing

Nominasi Oscar: Actor in a Leading Role,Music (Original Song), dan Writing (Adapted Screenplay)

Divine G dipenjara di Sing Sing karena kejahatan yang tidak dilakukannya. Ia menemukan tujuan dengan berakting dalam kelompok teater bersama para narapidana lainnya.



5. Flow

Nominasi Oscar: International Feature Film dan Animated Feature Film

Rumah seekor kucing hancur akibat banjir besar. Dia menemukan tempat berlindung di atas kapal yang dihuni oleh berbagai spesies, dan harus bekerja sama terlepas dari perbedaan mereka.



6. The Girl with the Needle

Nominasi Oscar: International Feature Film

Berlatar di Kopenhagen pada 1919, seorang pekerja muda mendapati dirinya menganggur dan hamil. Dia bertemu dengan Dagmar, yang menjalankan agen adopsi bawah tanah. Hubungan yang kuat tumbuh, tetapi dunianya hancur ketika dia menemukan kebenaran mengejutkan di balik pekerjaannya.



7. The Seed of the Sacred Fig

Nominasi Oscar: International Feature Film

Hakim penyelidik Iman bergulat dengan paranoia di tengah kerusuhan politik di Teheran. Ketika pistolnya hilang, dia mencurigai istri dan anak perempuannya, memberlakukan tindakan kejam yang merenggangkan ikatan keluarga saat aturan masyarakat runtuh.



8. Black Box Diaries

Nominasi Oscar: Documentary Feature Film

Perjuangan hukum seorang jurnalis selama lima tahun yang telah menjadi simbol gerakan #MeToo Jepang. Pada 2015 dia mengalami pelecehan seksual oleh jurnalis terkemuka. Setelah melapor ke polisi, penyelidikan kasusnya terhenti selama hampir dua tahun. Pada 2017, ia menjadi perempuan Jepang pertama yang secara terbuka tampil sebagai korban pelecehan seksual dan memulai perjuangan hukum.



9. No Other Land

Nominasi Oscar: Documentary Feature Film

Seorang aktivis muda Palestina mendokumentasikan pemusnahan desa-desa di daerah asalnya secara perlahan-lahan oleh Israel. Dalam perjalanannya, ia bertemu dengan jurnalis Israel yang mendukung upayanya.