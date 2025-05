38 Pendekar Shaolin Akan Tampil di Jakarta dan Bandung

TEMPO.CO, Jakarta - Sebanyak 38 pendekar Shaolin asli dari Tiongkok akan datang ke Indonesia. Mereka berasal dari pegunungan Shongsan Provinsi Henan, Cina.

Jacks Production, promotor yang menghadirkan kembali rombongan Shaolin tersebut, sudah setahun merancang dan mempersiapkan pertunjukan bertajuk Soul of Shaolin. Dua kota yang menjadi ajang pementasan yaitu Jakarta dan Bandung.



"Dengan kemasan teatrikal, Soul of Shaolin akan terasa lebih spektakuler, lebih menakjubkan dan mempesona," kata Herman Jack, perwakilan dari Jacks Production, dalam rilis yang diterima tabloidbintang.com, Minggu, 14 Februari 2016.



Sebelumnya, Soul of Shaolin sukses di Broadway dan Tour Show di banyak kota besar di dunia. Di bawah arahan koreografer Liu Tongbiao, Soul of Shaolin dikemas menjadi pertunjukan drama yang unik dan spektakuler. "Pada april 2016 nanti, 38 pendekar Shaolin akan menghibur dan memukau," imbuh Herman.



Soul of Shaolin akan mengadakan 14 kali pertunjukan. Di Jakarta, bertempat di Istora Senayan pada 13-17 April 2016 dengan 11 kali pertunjukan, Di Bandung digelar di Sabuga pada 24 April dengan tiga kali pertunjukan. Pertunjukan Soul of Shaolin berdurasi 90 menit setiap kali pertunjukan.

TABLOIDBINTANG.COM