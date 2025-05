4 Hari Tayang, The Interview Raih Rp 33 Miliar

TEMPO.CO, Amerika - Pendapatan The Interview, film komedi yang mengisahkan upaya pembunuhan pemimpin Korea Utara Kim Jong Un, terus menanjak. Pada hari keempat penayangannya, The Interview telah memperoleh pendapatan sebesar US$ 2,7 juta atau setara Rp 33 miliar sebagaimana dikutip dari situs The Hollywood Reporter, Sabtu, 27 Desember 2014.(Baca : The Interview Rilis, Korea Utara Salahkan Obama)



Pada hari penayangan perdananya, 24 Desember 2014, The Interview mengumpulkan pendapatan US$1 juta atau setara Rp 12 miliar. Angka tersebut didapat melalui penayangan di 331 teater dan video on demand di Youtube, Google Play, Xbox, serta Sony.



Pendapat tersebut masih jauh dari angka yang dikeluarkan Sony Pictures untuk membuat The Interview. Pembuatan The Interview memakan budget US$ 44 juta, belum termasuk dengan budget marketingnya.(Baca : Eminem Jadi Gay di The Interview, Netizen Heboh)



Sejauh ini, The Interview memperoleh review yang cukup beragam dengan kecenderungan negatif. Reviewer dari New York Times A.O Scott misalnya memberikan nilai 50 dari 100 terhadap The Interview dengan pertimbangan film tersebut lebih menonjolkan unsur komedi vulgar dibanding komedi politik yang cerdas.



ISTMAN MP | THE HOLLYWOOD REPORTER

