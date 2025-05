TEMPO.CO, London - Film Jurassic World menjadi sinema pertama yang mampu meraup lebih dari US$ 500 juta atau sekitar Rp 6,6 triliun hanya pada pekan pertama peluncurannya. Bahkan film besutan Colin Treverrow itu kini menduduki peringkat teratas box office dunia.



Film yang berkisah tentang kengerian akibat lepasnya Indominus Rex–dinosaurus hasil rekayasa genetik–dari kandang beton ini mampu bertengger di urutan kedua sepanjang masa di Amerika Serikat sebagai film yang meraih pendapatan US$ 204,6 juta pada minggu perdana. Jurassic World hanya kalah tipis oleh sekuel superhero The Avengers yang pada 2012 mampu mengantongi US$ 207 juta di minggu pertama. Lantas, apa rahasia kesuksesan Jurassic World?



1. Aktor Chris Pratt

Pratt sejatinya lebih banyak bermain dalam sinetron situasi komedi Parks and Recreation. Dia baru melejit sebagai bintang Hollywood belakangan ini. Tapi, sejak kemunculannya dalam beberapa film box office, seperti Guardians of the Galaxy serta The Lego Movie, kemampuan seni peran Pratt mulai diperhitungkan dan mengundang decak kagum. Terbukti, aksi pria 36 tahun yang berlaga sebagai pawang Raptor itu patut diacungi jempol.



2. Tayang di Cina

Film yang menghabiskan dana hingga US$ 150 juta ini bisa dikatakan tak lazim. Sebab pemutaran perdananya di Amerika Serikat bersamaan dengan peluncurannya di Cina. Ini adalah hal yang amat langka karena pemerintah Cina punya aturan ketat tentang film yang boleh diputar di layar bioskop mereka. Padahal pasar penggemar film Hollywood di Cina menempati peringkat kedua di bawah Negeri Abang Sam.



3. Ukuran Raksasa Dinosaurus dan Efek 3D

Bagi Anda yang sudah menonton film ini, ratusan dinosaurus beragam jenis memang tampak lebih besar. Apalagi Jurassic World menawarkan tayangan tiga dimensi yang membuat penonton rela merogoh kocek lebih dalam untuk memperoleh sensasi menegangkan seakan-akan T-Rex hendak menerjang barisan penonton.



4. Nostalgia

Jurassic World memang tak dapat dilepaskan dari sekuel pertamanya, Jurassic Park, yang dirilis pada 1993. “Saya baru berusia 12 tahun saat Jurassic Park tayang, dan itu masih terngiang-ngiang di pikiranku,” kata aktris Dallas Bryce Howard, yang memerankan Claire dalam lanjutan film tersebut.



RAYMUNDUS RIKANG | BBC