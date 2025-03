5 Artis Korea yang Hiatus dari Dunia Hiburan karena Skandal

Dunia hiburan Korea Selatan tidak luput dari kontroversi. Beberapa dari mereka mengalami skandal yang mencoreng citra mereka, sehingga mendapat kecaman publik dan kehilangan banyak proyek, menyebabkan beberapa artis harus hiatus atau bahkan keluar dari industri. Berikut adalah lima artis Korea yang mengalami hiatus akibat skandal:

1. Kim Ji Soo

Kim Ji Soo, aktor yang dikenal melalui drama River Where The Moon Rises, terpaksa hiatus setelah muncul tuduhan perundungan dan kekerasan seksual yang menyeret namanya. Dilansir dari artikel Tempo berjudul Bantah Lakukan Kekerasan Seksual, Ji Soo Lapor Kasus Pencemaran Nama Baik, skandal ini menyebabkan dirinya dikeluarkan dari proyek drama tersebut dan digantikan oleh Na In Woo. Meskipun Ji Soo telah meminta maaf dan menyangkal beberapa tuduhan, ia tetap menghadapi tindakan hukum dan gugatan ganti rugi dari perusahaan produksi drama tersebut. Namun, kata pengacara Ji Soo, di antara tuduhan-tuduhan itu seperti bullying dan kekerasan seksual, terdapat banyak fakta yang berbeda dengan kebenaran.

2. Kim Sae Ron

Aktris muda berbakat Kim Sae Ron mengalami hiatus setelah terlibat dalam insiden mengemudi dalam keadaan mabuk (DUI) pada Mei 2022. Dilansir dari artikel Tempo berjudul Kim Sae Ron Alami Cancel Culture Imbas Kasus Dui, insiden tersebut menyebabkan kerusakan infrastruktur kota dan pemutusan listrik di beberapa toko. Ia menerima kecaman dari publik dan kehilangan banyak kontrak pekerjaan, termasuk perannya dalam drama Trolley. Setelah beberapa kali mencoba kembali ke dunia akting, ia tetap menghadapi cancel culture yang membuatnya sulit untuk bangkit kembali di industri hiburan.

3. Oh Dal Su

Oh Dal Su sempat tersandung kontroversi pada 2018 akibat tuduhan pelecehan seksual, yang membuatnya dikeluarkan dari drama My Mister dan memilih hidup jauh dari industri hiburan. Pada Agustus 2019, kasus tersebut berakhir tanpa penyelidikan formal, dan ia dinyatakan tidak bersalah. Setelah vakum, Oh Dal Su kembali berakting dalam film dan serial seperti Best Friend dan I Want To Know Your Parents. Namun, setelah melakukan hiatus panjang aktor Korea Selatan Oh Dal Su telah diumumkan membintangi drama Squid Game 2.

4. Kim Seon Ho

Bintang drama Hometown Cha-Cha-Cha, Kim Seon Ho, menghadapi skandal besar pada tahun 2021 setelah seorang mantan pacarnya menuduhnya memaksa aborsi dan kemudian meninggalkannya. Skandal ini menyebabkan kejatuhan citranya dan ia kehilangan beberapa proyek besar, termasuk perannya dalam film Sad Tropics. Setelah beberapa waktu, publik mulai memberikan dukungan kembali kepadanya, dan ia akhirnya kembali ke industri hiburan dengan proyek-proyek baru.

Namun, karier keaktoran Kim Seon Ho kembali menunjukkan titik terang. Setelah Dispatch membongkar bukti-bukti hubungan sebenarnya Kim Seon Ho dengan mantan pacarnya yang berinisial A, banyak dukungan yang mengarah kepada bintang drama Start Up itu.

5. Park Min Young

Biz Korea melaporkan bahwa Park Min Young menjabat sebagai direktur eksekutif One Stone, perusahaan real estate keluarganya, bukan perusahaan konstruksi seperti yang diberitakan sebelumnya. Agensinya, Hook Entertainment, menegaskan bahwa ia tidak terlibat dalam bisnis lain di One Stone dan tidak memiliki hubungan dengan Kang Jong Hyun.

Tahun lalu, Park Min Young sempat terseret dalam kontroversi karena rumor kencan dengan Kang Jong Hyun, yang terlibat kasus penipuan dan manipulasi saham Bithumb. Namun, ia menyangkal keterlibatan dan keuntungan dari kasus tersebut. Saat membintangi Love in Contract (2022), Dispatch juga melaporkan hubungannya dengan Kang Jong Hyun, tetapi agensi menyatakan bahwa mereka telah putus.

Ni Kadek Trisna Cintya Dewi dan turut berkontribusi dalam penulisan artikel ini.

