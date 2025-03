5 Drakor dengan Biaya Produksi Mahal Tapi Rating Rendah

Meski memiliki tim kreatif berpengalaman—termasuk penulis Pasta, Seo Sook Hyang, dan sutradara It’s Okay to Not Be Okay, Park Shin Woo—drama ini dinilai kurang menarik. Banyak penonton mengkritik alurnya yang dianggap terlalu lambat dan kurang orisinal. Bahkan, drama dengan anggaran lebih kecil seperti The Tale of Lady Ok dan Motel California justru memiliki rating yang lebih stabil karena alur cerita yang memikat. Setelah episode kelima, drama ini menerima respons negatif yang semakin banyak di media sosial.

3. Bulgasal: Immortal Souls

Merujuk pada laman IMDb, Bulgasal: Immortal Souls adalah drama fantasi beranggaran tinggi yang menelan biaya produksi hingga 40 miliar won. Drama ini mengangkat kisah seorang pria yang berubah menjadi makhluk abadi dan berusaha membalas dendam kepada seorang wanita yang ia yakini sebagai penyebab penderitaannya selama 600 tahun terakhir. Dengan konsep unik, efek visual yang memukau, serta jajaran aktor ternama seperti Lee Jin-wook dan Lee Joon, drama ini diharapkan menjadi salah satu tontonan epik.