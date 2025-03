5 Drakor Terbaru yang Tayang Maret 2025

TEMPO.CO, Jakarta - Drama Korea disingkat drakor menjadi salah satu tontonan yang paling banyak penggemarnya. Drakor terbaru seakan-akan menajdi hal yang paling ditunggu-tunggu.



Pada bulan Maret 2025 ini industri hiburan Korea Selatan akan kembali menghadirkan karya-karya terbaru yang siap menyapa penonton dan tak kalah menarik dari tayangan drama sebelumnya. Berikut drakor baru yang tayang bulan.

1. The Potato Lab (1 Maret 2025)

The Potato Lab dijadwalkan tayang di tVN dan Netflix pada 1 Maret 2025 mendatang. Drama tersebut akan dibintangi oleh Lee Sun Bin dan Kang Tae Oh. Drama yang disutradari oleh Kang Il Soo tersebut menceritakan tentang kisah komedi romantis yang terjadi di antara Kim Mi Gyeong dan So Baek Ho. Cerita tersebut berlatar di tempat penelitian kentang .

Di tempat tersebut keduanya bertemu dan sering terlibat konflik saat menjalankan proyek. Namun, lama-kelamaan perasaan benci di antaranya berubah. Drama Teh Potato Lab akan dimainkan oleh sejumlah aktris dan aktor berbakat Korea Selatan di antaranya Lee Sun Bin, Kang Tae Oh, Lee Hak Joo, Kim Ga Eun, Shin Hyun Seung, Kwk Ja Hyung, Woo Jung Won, Yoo Seung Mok, Kim Ji A, Yoon Jeoung Seob, dan Nam Hyun Woo.

2. When Lifes Give You Tangarines (7 Maret 2025)

Dilansir dari Asianwiki drama ini menceritakan tentang kisah romantis seorang wanita Ae Sun dengan pemuda bernama Gwa Sik. Keduanya menjalani kehidupan di Jeju dengan latar waktu 1950-an. Gwan Sik merupakan sosok pria yang pendiam, namun sangat mencintai Ea Sun, ia berusaha untuk mencurahkan segala hidupnya untuk Ae Sun.

Berkebalikan dari karakter Gwa Sik, sebagai seoarng perempuan Ae Sun justru memiliki sifat yang sangat pemberani. Ia bercita-cita menjadi seorang penyair meskipun ia tak bisa bersekolah karena berasal dari keluarga kurang mampu.

Keterbatasannya tidak membuat Ae Sun merasa minder, ia bahkan dengan lantang menyuarkan perasaannya dan bebas mengungkapkan apapun. Drama ini diperankan oleh IU, Park Bo Gum, Moon So Ri, Parkl Hae Joon, Kim Young Rim, Na Moon Hee, Yum Hye Ran, Oh Min Ae.

3. The Art of Negotation (8 Maret 2025)

Dinukil dari laman My Drama List, drakor The Art of Negotation merupakan drakor yang bercerita tentang seorang negosiator legendaris yang mengkhususkan diri dalam transaksi perusahaan besar.



Drama ini dimainkan oleh sederet aktor-aktror ternama, di antaranya Lee Je Hoon, Kim Dae Myung, Sung Dong II, Jang Hyun Sung, Oh Man Seok, Ahn Hyun Ho, dan lain-lain. Drama The Art of Negotation disutradarai oleh An Pan Seok dan naskahnya ditulis oleh Le Seung Young. Drama ini akan mulai tayang pada 8 Maret 2025 mendatang dan akan ditayangkan setiap hari Sabtu dan Minggu.

4. Hyper Knife (19 Maret 2025)

Hyper Knife merupakan drama yang menceritakan tentang seorang ahli bedah saraf yang sangat visioner bernama Jung Se ok. Kemampuannya di ruang operasi melampaui kemampuan orang-orang pada umumnya.

Jung Se ok kemudian mengalami suatu kejadian yang membuatnya merasa terpukul, dimana ia harus tersingkir dari pekerjaannya dan kehilangan lisensinya karena sebuah pertengkaran dengan mentornya, Choi Deok Hui. Namun, tak lama ia berusah untuk bangkit kembali dan membuktikan kemampuannya di bidang keahliannya tersebut. Ia melakukan operasi secara diam-diam di tempat tersembunyi hingga suatu saat Choi Deok Hui datang mencarinya untuk meminta bantuan.

Drama yang dibintangi oleh Park Eun Bin dan Sul Kyung Gu tersebut dikabarkan akan segera tayang pada 19 Maret 2025. Drama tersebut disutradarai oleh Kim Jung Hyun dengan penulis skenario Kim Sun Hee.

5. Divorce Insurance (31 Maret )

Divorce Insurance merupakan drakor terbaru yang akan tayang pada 31 Maret 2025 mendatang. Dinukil dari laman My Drama List Divorce Insurance merupakan drama yang disutradarai oleh Lee Won Seok, sedangkan skenarionya ditulis oleh Lee Tae Yoon. Drama tersebut diperankan oleh sederet aktris dan aktor papan atas Korea Selatan, di antaranya Lee Da Hee, Lee Joo Bin, Lee Dong Wook, dan Lee Kwang Soo, yang menjadi peran utama

Dilansir dari Asianwiki Divorce Insurance merupakan sebuah drakor yang menceritakan tentang kisah seorang pria yang bekerja di tim pengembangan produk sebuah perusahaan asuransi yang bernama No Ki Jun (Lee Dong Wook). No Ki Jun membangun perusahaan asuransi yang tak biasa yakni asuransi terkait perceraian. No Ki Jun sendiri tampak seperti pria yang sempurna namun di balik itu ia memiliki kisah percintaan yang tragis, di mana ia harus mengalami tiga kali perceraian.



Pengalaman tersebut membuat kehidupannya terguncang, hingga ia memiliki ide untuk mendirikan sebuah usaha asuransi perceraian. Rencana No Ki Jun untuk membuat sebuah perusahaan asuransi perceraian kemudian ia realisasikan bersama teman satu timnya, yaitu Kang Han Deul ( Lee Joo-Bin ), An Jeon-Man ( Lee Kwang-Soo ) dan Jeon Na-Rae ( Lee Da-Hee ).