5 Drama Terbaik Park Bo Young, akan Bintangi Melo Movie

TEMPO.CO, Jakarta - Park Bo Young akan kembali dengan drama Korea terbarunya, Melo Movie yang akan tayang pada 14 Februari 2025 di Netflix. Aktris asal Korea Selatan berjuluk Rom-Com Queen tersebut bakal beradu akting dengan Choi Woo Shik, dengan memerankan karakter Kim Mu Bee.

Drama Melo Movie akan mengangkat cerita tentang seorang kritikus film yang jatuh cinta kepada seorang asisten sutradara. Pertemuan tak sengaja keduanya membawa mereka memulai kisah cintanya sendiri.

Kombinasi antara Park Bo Young dan Choi Woo Shik dalam drama ini menuai antusias penonton. Keduanya dikenal sebagai aktor dan aktris papan atas yang selalu sukses dalam memerankan karakter-karakter dramanya.

Bahkan, sejumlah drama Park Bo Young dinilai sebagai serial terbaik dan mendapatkan ulasan serta rating tinggi di berbagai situs penggemar film, seperti Mydramalist. Berikut beberapa drama terbaik Park Bo Young dengan rating tertinggi.

Melo Movie yang dibintangi oleh Park Bo Young dan Choi Woo Shik. Dok. Netflix

1. Light Shop (Rating 8,6) Salah satu drama terbaik Park Bo Young yang terbaru adalah Light Shop. Ini adalah drama Korea hasil adaptasi dari webtoon populer berjudul Jomyeonggage karya Kang Full. Drama ini bercerita tentang seorang pria yang mengelola sebuah toko lampu kecil. Meski terlihat biasa saja, tetapi toko lampu itu berbeda.

Toko itu dikunjungi oleh arwah orang mati, beberapa di antaranya berada di antara hidup dan mati, dan mereka punya cerita tersendiri. Dalam drama yang tayang di platform Disney+ Hotstar ini, Park Bo Young memerankan karakter Kwon Young Ji, seorang perawat di bangsal ICU yang dikenal karena kepribadiannya yang hangat dan dedikasinya dalam merawat pasien.

2. Daily Dose of Sunshine (Rating 8,8) Drama Korea yang satu ini juga hasil adaptasi dari webtoon, yakni Jeongsinbyeongdongedo Achimi Wayo karya Iraha. Diceritakan, Jung Da Eun (Park Bo Young) adalah seorang perawat yang dipindahkan ke departemen neuropsikiatri. Dia menghadapi tantangan saat bernavigasi di bidang yang tidak dikenalnya ini.

Dengan dukungan Kepala Perawat Song Hyo Jin, ia tumbuh secara profesional. Sementara itu, dokter Dong Go Yoon Yeon Woo Jin), yang mengkhususkan diri dalam proktologi, mendapati dirinya tertarik pada kemurnian Jung Da Eun, dan merasa disembuhkan oleh kehadirannya. Jung Da Eun juga berteman dengan Song Yoo Chan (Jang Dong Yoon), yang menyembunyikan rasa sakit batin yang dalam meskipun penampilannya ceria.

Berkat aktingnya dalam drama ini, Park Bo Young berhasil memenangkan penghargaan sebagai Aktris Terbaik dalam Blue Dragon Series Awards. Daily Dose of Sunshine dapat disaksikan di Netflix. Drama Korea Daily Dose of Sunshine. Foto: Twitter/@NetflixKR

3. Doom at Your Service (Rating 8,4) Drama Korea ini mengikuti kisah Tak Dong Kyung (Park Bo Young) yang bekerja sebagai seorang editor untuk sebuah perusahaan novel web. Myul Mang (Seo In Guk), tiba-tiba muncul dalam kehidupannya yang biasa.

Setelah Tak Dong Kyung didiagnosis menderita kanker otak, dia membuat kontrak 100 hari dengan Myul Mang, mempertaruhkan nyawanya dan cintanya agar dapat hidup sesuai keinginannya. Adapun Myul Mang adalah sosok perantara antara Tuhan dan manusia. Doom at Your Service dapat disaksikan di Viu dan Prime Video.

4. Strong Woman Do Bong Soon (Rating 8,7) Strong Woman Do Bong Soon bercerita tentang seorang wanita mungil bernama Do Bong Soon (Park Bo Young), yang memiliki kekuatan super Hercules. Saat Ahn Min Hyuk, CEO Ainsoft, sebuah perusahaan game, melihat kekuatan Do Bong Soon, dia pun mempekerjakan wanita itu sebagai pengawalnya.

Saat Ahn Min Hyuk jatuh cinta kepada Do Bong Soon, wanita itu justru menyukai In Guk Du (Kim Ji Soo), temannya sejak sekolah menengah. Di samping cinta segitiga yang terjadi, Do Bong Soon harus melindungi Ahn Min Hyuk sambil berusaha untuk menggunakan kekuatannya dengan bijak.

Melalui drama ini, Park Bo Young berhasil meraih penghargaan sebagai Best Actress pada 1st The Seoul Awards. Adapun serial ini dapat disaksikan di platform streaming Netflix, Viu, Prime Video, Apple TV, iQIYI, WeTV, Viki, dan Disney+ Hotstar.

5. Oh My Ghost (Rating 8,3) Drama terbaik Park Bo Young selanjutnya adalah Oh My Ghost. Diceritakan, Na Bong Soon (Park Bo Young) bekerja sebagai asisten koki. Karena sifatnya yang pemalu dan harga dirinya yang rendah, ia tidak memiliki teman. Sejak kecil, ia bisa melihat hantu berkat neneknya yang seorang dukun. Suatu hari, ia dirasuki oleh hantu penggoda bernama Shin Soon Ae.

Kang Seon Woo (Cho Jung Seok) adalah seorang koki bintang yang diam-diam disukai Na Bong Soon. Dikenal memiliki wajah tampan dan percaya diri, Kang Seon Woo dikenal belum bisa melupakan mantan pacarnya. Ia kemudian mulai memperhatikan Na Bong Soon setelah perubahan mendadak yang dialaminya.

Menampilkan akting yang memukau, Park Bo Young berhasil meraih penghargaan Excellent Actress dari 2015 4th APAN Star Awards. Drama Korea ini tayang di platform streaming Viu, Video, dan iQIYI.