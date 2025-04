5 Fakta Menarik Seputar Fast and Furious 8

TEMPO.CO, Jakarta - Fast and Furious 8 atau dikenal juga dengan The Fate of the Furious merupakan seri teranyar dari Universal yang dikemas secara gila dan tak terkendali. Dengan kata lain, Fast and Furious 8 yang resmi ditayangkan di bioskop-bioskop Tanah Air pada Jumat, 14 April 2017 ini dibuat untuk menunjukkan kejayaan waralaba Fast and Furious.



Sang sutradara, F. Gary Gray memberikan sebuah kejutan dimana Dominic Toretto (Vin Diesel) mengkhianati teman-temannya dan berpihak pada penjahat wanita pendatang baru, Cipher yang diperankan oleh Charlize Theron.



Gary Gray yang mengetahui seluk beluk dunia balapan mengatakan bahwa kejutan yang diberikan olehnya memiliki konsep tak biasa. Ia memastikan penjahat pendatang baru di filmnya itu mampu membuat banyak penonton terpukau.



Gary Gray juga menambahkan bahwa The Fate of the Furious mungkin menjadi salah satu seri terbaik dari waralaba Fast and Furious. Sebab, The Fate of the Furious berhasil mencatatkan namanya sebagai salah satu dari tiga waralaba Fast & Furious terbaik. Terutama bagi pecinta mobil Lamborghini, jangan lewatkan seri kedelapan Fast and Furious ini.



Dan inilah fakta-fakta menarik dari Fast & Furious 8 yang sayang jika anda lewatkan begitu saja.



Jason Statham dan The Rock merupakan pasangan yang paling pas



Salah satu unsur penting dalam waralaba Fast and Furious ialah hubungan saudara penuh cinta sekaligus dendam. Dom yang diperankan oleh Vin Diesel dan Brian yang diperankan oleh mendiang Paul Walker berhasil menampilkan hubungan tersebut sejak awal kemunculannya.



Pada seri kedelapan ini, Hobbs yang diperankan oleh the Rock, Dom dan Brian mendapat giliran untuk menunjukkan itu semua. Dalam salah satu adegan, Dom meninggalkan Hobbs untuk berhadapan dengan Deckard Shaw yang diperankan oleh Jason Statham.



Siapa sangka jika Jason Statham dan the Rock berhasil menunjukkan ikatan yang kuat layaknya Dom dan Letty yang diperankan oleh Michelle Rodriguez.



Hobbs menampilkan sosok yang rasanya selalu berhasil untuk mematahkan lawannya dengan satu kali pukulan, sementara Shaw menampilkan sosok yang cepat dan lincah. Kedua aktor kenamaan tersebut berhasil menampilkan kepribadiannya masing-masing.



The Fate of the Furious membuat banyak orang ingin menyaksikan Jason Statham dan the Rock berlaga dalam film aksi lainnya.



Charlize Theron, penjahat yang punya segalanya namun tak pernah puas



Charlize Theron bermain sebagai seorang peretas handal bernama Cipher. Dalam seri teranyar, Theron didandani dengan kepangan rambut super panjang seperti karakter yang sering dijumpai di film X-Men. Dirinya bahkan berhasil memperdayai Dom untuk berpaling dari Letty dan mengkhianati keluarganya.



Cipher digambarkan pula sebagai seorang dalang yang mampu mengendalikan dunia hanya dengan satu tombol. Kebanyakan dari adegan yang diperankan oleh Theron menampilkan dirinya tengah menatap layer dan berteriak kepada anak buahnya atau menarikan jari-jari tangan di atas tombol sambil berkata “Sudah waktunya.”



Kebanyakan tipe peretas memang bukan seperti seseorang yang jago bela diri. Namun dalam seri teranyar Fast and Furious dimana banyak orang yang mengidamkan sosok jagoan dengan tubuh kekar akan dimanjakan dengan penampilan the Rock yang sempurna.



Tyrese dan Ludacris gemar melucu



Fast and Furious 8 memperkenalkan Eric Reisner yang diperankan oleh Scott Eastwood merupakan orang paling kaya yang memiliki seorang asisten bernama Mr. Nobody, diperankan oleh Kurt Russell. Reisner juga diketahui memiliki musuk bebuyutan yang gemar melucu, Roman, diperankan oleh Tyrese Gibson. Kelucuan apapun yang dilontarkan oleh Roman selalu berkaitan dengan Tej, diperankan oleh Ludacris.



Reisner – Roman – Tej berhasil membuat banyak penonton terpingkal-pingkal dengan tingkah lucunya. Terutama, pada adegan Roman mengendarai sebuah Lamborghini berwarna oranye terang dan berusaha kabur dari sergapan Reisner.



F. Gary Gray membawa banyak kejutan pada seri teranyar



Salah satu momen paling spektakuler dalam film Fast and Furious 8 ialah didapati sebuah kapal selam yang ternyata digunakan untuk balapan. Anda mungkin memahami gaya sang sutradara baru, Gary, yang sangat bertolak belakang dengan gaya sutradara Fast & Furious 7, James Wan serta Justin Lin yang menyutradarai Fast & Furious 6. Gary memang sengaja memfokuskan diri pada penghancur masa yang ukurannya jauh lebih besar, dibandingkan dengan menghancurkan banyak mobil yang justru menelan lebih banyak biaya.



Otot kekar milik the Rock terlihat lebih kekar



Apakah anda mengingat adegan dalam Fast and Furious7 saat Hobbs yang diperankan oleh the Rock mematahkan lengannya? Hobbs yang tampil pada Fast & Furious 8 terlihat jauh lebih bugar dan memiliki otot yang jauh lebih kekar.



Hobbs merupakan sosok jagoan yang diharapkan selalu muncul dalam film-film aksi. Terdengar lucu, namun melihat Hobbs menghajar banyak orang dengan bantuan otot-otot tangannya tersebut seperti melihat anak kecil yang kegirangan saat bermain dengan sebuah boneka.







Vox | Eskanisa Ramadiani