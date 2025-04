5 Film Animasi Indonesia Selain Jumbo yang Perlu Diketahui

Kreator Si Juki, Faza Meonk, mengungkapkan film animasi Si Juki The Movie: Harta Pulau Monyet merupakan kelanjutan kisah petualangan sebelumnya, Si Juki The Movie: Panitia Hari Akhir (2017).

Nussa: The Movie tayang di bioskop mulai 14 Oktober 2021. Film Nussa merupakan karya kolaborasi studio animasi The Little Giantz dan Visinema Pictures. Film ini berasal dari serial animasi populer yang mengikuti kisah Nussa dan adiknya, Rarra, dalam petualangan yang penuh dengan nilai-nilai keislaman dan keluarga. Film ini berhasil menarik penonton dari berbagai kalangan karena animasi yang berkualitas dan cerita yang menyentuh.

Nussa: The Movie juga tayang perdana di 25th Bucheon International Fantastic Film Festival atau BIFAN 2021 yang berlangsung di Korea Selatan. Film ini memenangkan Film Animasi Panjang Terbaik di ajang Festival Film Indonesia atau FFI 2021. Disutradarai oleh Bony Wirasmono, Nussa: The Movie merupakan film animasi panjang pertama Visinema dan The Little Giantz, studio animasi asal Jakarta.