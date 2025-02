5 Hal yang Perlu Diketahui Sebelum Nonton The Unbreakable Boy

TEMPO.CO , Jakarta - Film The Unbreakable Boy menceritakan Austin (Jacob Laval), anak laki-laki pengidap autisme yang memiliki penyakit tulang rapuh atau osteogenesis imperfecta. Uniknya, dia menghadapi penyakit langka itu dengan penuh keceriaan, lucu dan semangat. Sifat Austin tersebut, membuat Austin bahkan menyatukan semua orang di sekitarnya.

Film berdurasi 109 menit ini disutradarai oleh Jon Gunn dan ditulisnya bersama Scott LeRette dan Susy Flory. Sebelum menyaksikannya di bioskop, simak beberapa fakta menarik dari The Unbreakable Boy berikut ini:

The Unbreakable Boy adalah film yang terinspirasi dari kisah nyata seorang ayah. Scott Lerette berjuang untuk menemukan kekuatan ketika putranya yang telah lama ditunggu-tunggu lahir dengan diagnosis autisme dan penyakit osteogenesis imperfecta. Tulang putranya mudah patah atau retak. Penyakit tersebut membuatnya harus berkali-kali masuk ruang gawat darurat dan mengalami patah tulang yang tak terhitung jumlahnya. Namun dia membantu menyembuhkan orang-orang yang berjuang di sekitarnya.

Film ini diadaptasi dari otobiografi Scott Lerette berjudul The Unbreakable Boy: A Father's Fear, a Son's Courage, and a Story of Unconditional Love (2014). "Begitu kami mulai terbuka dan membuka keluarga kami untuk publik, begitulah adanya," tutur LeRette kepada People.

2. Dibintangi Zachary Levi dan Jacob Laval