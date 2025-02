5 Rekomendasi Drama Moon Ga Young dengan Rating Tertinggi

TEMPO.CO, Jakarta - Aktris Korea, Moon Ga Young akan kembali menyapa penggemar dengan drama terbarunya, My Dearest Nemesis. Serial yang akan mulai tayang pada 17 Februari 2025 itu akan menjadi drama pertama Moon Ga Young setelah terakhir kali bermain dalam drama The Interest of Love pada 2022 lalu.

Dalam drama ini, aktris kelahiran Karlsruhe, Jerman itu akan berperan sebagai Baek Su Jeong, pemimpin tim perencanaan di Yongsung Department Store. Dia dikenal sebagai pekerja keras yang berani untuk beradu argumen dengan petinggi dalam hal pekerjaan.

Dia kemudian bertemu dengan Ban Ju Yeon (Choi Hyun Wook) yang bekerja sebagai direktur divisi perencanaan strategis. Keduanya ternyata pernah bertemu pada 16 tahun lalu, melalui permainan online. Baek Su Jeong pun berusaha untuk mengungguli bosnya itu.

Comeback drama Moon Ga Young ini mendapat sambutan hangat di kalangan penggemar. Terlebih, aktris berusia 29 tahun itu telah banyak membintangi drama Korea populer sejak debutnya pada 2006 lalu. Berikut beberapa rekomendasi drama Moon Ga Young terbaik dengan rating tertinggi versi Mydramalist.

1. Link: Eat, Love, Kill (2022) Rekomendasi drama Moon Ga Young yang pertama adalah Link: Eat, Love, Kill. Drama berjumlah 16 episode ini tayang di Disney+ Hotstar dan berhasil meraih rating delapan dari sepuluh dari pengguna situs Mydramalist.

Ini adalah drama misteri fantasi tentang seorang pria dan wanita yang memiliki kondisi emosional yang sama. Eun Gye Hoon (Yeo Jin Goo) adalah seorang koki yang mendirikan restoran di kota tempat saudara kembarnya menghilang 20 tahun lalu. Suatu hari, ia mendapati dirinya mengalami emosi secara acak, menangis dan tertawa secara spontan, dan ternyata itu adalah emosi seorang wanita bernama Noh Da Hyun (Moon Ga Young).

2. True Beauty (2020) Poster drama True Beauty yang dibintangi Moon Ga Young, Cha Eun Woo, dan Hwang in Yeob. Instagram.com/@m_kayoung

True Beauty adalah komedi romantis tentang seorang gadis SMA, Lim Ju Gyeong (Moon Ga Young), yang menjadi terkenal sebagai gadis cantik setelah menguasai seni tata rias dari YouTube. Dia berubah menjadi dewi karena keterampilan tata riasnya, tetapi takut untuk memperlihatkan wajah aslinya kepada orang lain.

Drama ini pun mengikuti kisah cintanya dengan satu-satunya pria yang melihatnya tanpa riasan, Lee Su Ho (Cha Eun Woo). Dia adalah pria yang menarik dan tampan, namun tampak dingin karena masa lalunya yang kelam tetapi sebenarnya sangat peduli. Mereka tumbuh ketika bertemu satu sama lain, berbagi rahasia, dan menemukan cinta satu sama lain. Drama dengan rating 8,3 ini dapat disaksikan melalui platform streaming Netflix, Viu, dan Viki.

3. Find Me in Your Memory (2020) Poster drama Find Me in Your Memory. Foto: Asianwiki.

Cerita drama ini berpusat pada dua individu dengan kondisi ingatan yang kontras. Jeong Hoon (Kim Dong Wook), seorang pembawa berita yang karismatik, memiliki hyperthymesia, yang memungkinkannya mengingat hal-hal kecil dalam hidup dengan sangat rinci. Dia dihantui oleh ingatan Seo Yeon, wanita yang dicintainya tetapi menghilang delapan tahun lalu.

Sementara itu, Ha Jin (Moon Ga Young), bintang yang sedang naik daun dalam sorotan, memiliki ingatan yang memudar. Meskipun kondisinya demikian, ia tetap percaya diri. Keduanya kemudian saling terlibat satu sama lain. Meraih rating 8,2, drama romantis ini tayang di Netflix, Viki, dan Apple TV.

4. Welcome to Waikiki 2 (2019) Drama ini mengikuti kisah Lee Joon Ki (Lee Yi Kyung), seorang aktor tidak populer yang mengelola wisma tamu Waikiki, yang juga terancam bangkrut. Untuk menghidupkan kembali wisma tamu tersebut, Lee Joon Ki mengajak teman-temannya Cha Woo Sik (Kim Sun Ho) dan Kook Ki Bong (Shin Hyun Soo) untuk berinvestasi di wisma tamu tersebut.

Bersama ketiga pria ini, Han Soo Yeon (Moon Ga Young), Kim Jung Eun (Ahn So Hee), dan Cha Yoo Ri (Kim Ye Won) semuanya mulai tinggal di Waikiki. Mengusung genre komedi romantis, Welcome to Waikiki 2 berhasil mendapatkan rating 8,1. Drama ini ditayangkan di Netflix, WeTV, Viki, dan Prime Video.

5. Tempted (2018) Rekomendasi drama Moon Ga Young selanjutnya adalah Tempted. Drama ini mengikuti kisah Kwon Shi Hyun (Woo Do Hwan) yang bertaruh dengan teman-temannya, Choi Soo Ji (Moon Ga Young) dan Lee Se Joo (Kim Min Jae), bahwa ia dapat merayu Eun Tae Hee (Joy), seorang gadis naif yang percaya bahwa mereka yang terpengaruh oleh cinta adalah orang bodoh.

Waktu yang dihabiskan bersama membuat Tae Hee menilai kembali pandangannya tentang cinta. Saat rahasia Shi Hyun semakin dalam, begitu pula perasaannya terhadap korban yang ditujunya. Serial yang tayang di Viki dan Apple TV ini memiliki rating 7,5.