50 Cent akan Tur Konser Menjelang Ulang Tahun ke-50

Pada 2024, 50 Cent mengunggah sampul album debut Get Rich or Die Tryin yang telah diedit dengan menambahkan gambar wajah Donald Trump. Unggahan itu menyusul insiden penembakan yang terjadi dalam acara kampanye pada Sabtu,13 Juli 2024, waktu setempat. Di media sosialnya, 50 Cent mengunggah sampul album Get Rich or Die Tryin yang menampilkan tubuhnya dengan wajah Trump. "Trump tertembak dan sekarang saya menjadi tren," keterangan tertulis dia di Instagram.



Album tersebut debut 50 Cent pada 2003. Album Get Rich or Die Tryin pernah menempati peringkat atas di tangga album Billboard 200 pada 2003. Album ini masuk nominasi penerima penghargaan Grammy untuk album rap terbaik.



Lagu Many Men (Wish Death) dalam album tersebut tidak pernah dijadikan single resmi meskipun dibuatkan video musik juga pada 2003. Setelah dua dekade, 50 Cent mengungkapkan bahwa Many Men yang paling tidak dia suka di antara lagu-lagu dalam album debutnya. "Kami waktu itu berada dalam intensitas yang keras energi dalam rekaman. Ini adalah lagu paling lambat di Get Rich or Die Tryin. Dan sekarang tempo inilah yang digunakan oleh para artis. Jadi, tempo yang cepat, ketukan yang keras, itulah pada era itu, periode waktu itu," katanya.