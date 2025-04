6 Alasan Film Justice League Layak Ditonton

TEMPO.CO, Jakarta -Berbekal film superhero berbasis DC Comics, seperti Batman v Superman dan Suicide Squad, semesta film milik Warner Bros yang diberi nama DC Extended Universe (DCEU) siap memanjakan kembali para penggemarnya dengan film terbaru berjudul Justice League.



Justice League yang dibintangi oleh nama-nama besar Hollywood, seperti Ben Affleck (Batman), Gal Gadot (Wonder Woman), Henry Cavill (Superman), Jason Mamoa (Aquaman) hingga Ezra Miller (Flash) tersebut berkisah tentang pencarian tiga Mother Boxes yang tersembunyi di bumi oleh Steppenwolf.



Ada banyak sekali alasan untuk menjadikan Justice League sebagai film fiksi-fantasi yang wajib Anda tonton dan berikut enam alasan utamanya.



1. Steppenwolf

Steppenwolf adalah paman Darkseid sekaligus sosok yang paling disegani di Apokolips. Selain kuat, Steppenwolf terlihat menyeramkan. Misinya dalam film tersebut (Justice League) adalah mengambil kembali tiga Mother Boxes yang disembunyikan di bumi.



2. Cyborg

Selain Steppenwolf, para penonton akan dikejutkan dengan penampilan Cyborg. Salah satu Mother Boxes yang disembunyikan di bumi sempat menyelamatkan nyawa Cyborg.



3. Aquaman

Jason Mamoa yang berperan sebagai penguasa laut (Aquaman) digambarka sebagai sosok yang ringan tangan. Berbekal banyak ikan, Aquaman pergi ke desa sekitar untuk memberi makan penduduk yang kelaparan.



4. Wonder Woman

Menjadi satu-satunya pahlawan perempuan dengan kekuatan super, banyak orang menantikan aksi berbeda dari Wonder Woman yang diperankan oleh Gal Gadot. Dalam film Batman v Superman, Diana (Wonder Woman) masih enggan menggunakan kekuatan supernya. Namun, dalam film Justice League, penonton akan dimanjakan oleh aksi-aksi heroik Diana bersama pahlawan super lainnya dalam menyelamatkan bumi.



5. Flash

Flash yang tampil dalam film Justice League diceritakan hidup di bawah bayang-bayang Superman dan Batman. Flash yang diciptakan oleh DCEU tentu memiliki perbedaan dengan Flash yang diciptakan oleh CW Flash. Flash (Justice League) digambarkan sebagai sosok pahlawan yang gemar menyendiri, sangat berbeda dengan Flash (CW Flash) yang banyak menghabiskan waktu dengan sesama pahlawan super, Green Arrow.



6. Akhir cerita yang epik

Alasan utamanya tentu saja akhir cerita yang epik. Steppenwolf dan Parademons melawan Justice League (bentukan baru, lengkap dengan Superman). Seperti dalam komik, Superman dan Wonder Woman akan menghadapi Steppenwolf, sementara pahlawan lain menghadapi Parademons.



AP2HYC | ESKANISA RAMADIANI