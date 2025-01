6 Drama Korea Bergenre Fiksi Ilmiah, Hadirkan Cerita Tak Biasa

1. When the Stars Gossip (2025)

Salah satu drama Korea bergenre fiksi ilmiah terbaru adalah When the Stars Gossip. Berlatar belakang stasiun luar angkasa, drama ini mengisahkan tentang seorang dokter kandungan yang menjadi wisatawan ruang angkasa. Dia kemudian bertemu dengan seorang komandan astronot wanita dan jatuh cinta di sana. Drama yang tayang di Netflix ini dibintangi oleh Lee Min Ho, Gong Hyo Jin, dan Oh Jung Se.