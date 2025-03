7 Drama Korea yang Dibintangi Kim Soo Hyun dengan Rating Tinggi

TEMPO.CO, Jakarta - Kim Soo Hyun dikenal sebagai aktor dengan bayaran termahal di Korea Selatan. Ia menerima gaji mencapai 300 juta won atau setara dengan Rp 3 miliar per episodenya saat membintangi drama Queen of Tears.

Selain itu, ia juga dikenal sebagai aktor ‘green flag’ karena pembawaannya yang terlihat polos dan selalu ramah pada fansnya. Namun, julukan itu berubah ketika ia terseret kasus Kim Sae Ron. Ia disebut telah memacari Kim Sae Ron sejak 2015. Saat itu, usia Kim Sae Ron 15 tahun dan Kim Soo Hyun berusia 27 tahun.

Akibat perbuatannya, Kim Soo Hyun terancam harus membayar denda iklan hingga 20 miliar won atau setara dengan Rp 225 miliar. Diketahui, beberapa produk yang bekerja sama sudah menghapus foto Kim Soo Hyun pada produknya.

Berikut ini beberapa drama yang pernah dibintangi Kim Soo Hyun dengan rating tinggi dikutip dari My Drama List. Drama Korea yang Dibintangi Kim Soo Hyun 1. Dream High Dream High mengisahkan tentang enam siswa berbakat di Kirin Art School yang berusaha mengejar impian mereka menjadi bintang di industri musik.

Kim Soo Hyun berperan sebagai Song Sam Dong, seorang pemuda desa yang memiliki bakat luar biasa dalam musik, terutama dalam menciptakan lagu. Awalnya, ia tidak tertarik pada dunia hiburan, tetapi ia jatuh cinta pada Go Hye Mi, diperankan oleh Suzy, dan memutuskan untuk mengikuti audisi di Kirin Art School. 2. Moon Embracing the Sun Moon Embracing the Sun adalah drama saeguk yang mengisahkan kisah cinta antara seorang raja dan seorang dukun di tengah intrik politik kerajaan.

Kim Soo Hyun berperan sebagai seorang pangeran mahkota yang kemudian menjadi raja. Ia jatuh cinta pada Heo Yeon Woo, seorang gadis bangsawan cerdas. Namun, sebelum mereka bisa bersatu, Yeon Woo tiba-tiba jatuh sakit karena konspirasi politik 3. My Love from the Star My Love From The Star/Asian Wiki

Saat perilisannya, My Love from the Star sangat populer, tidak hanya di Korea tetapi juga di seluruh Asia, menjadikan Kim Soo Hyun dan Jun Ji Hyun sebagai ikon Hallyu.

Kim Soo Hyun memerankan Do Min Joon, seorang alien tampan yang hidup di bumi selama berabad-abad. Karakternya digambarkan sebagai sosok dingin, cerdas, dan penuh misteri, namun di balik sikapnya yang kaku, ia sebenarnya memiliki hati yang lembut. 4. The Producers The Producers berlatar di dunia industri hiburan Korea, khususnya di balik layar produksi acara televisi.

Kim Soo Hyun berperan sebagai Baek Seung Chan, seorang produser pemula yang sangat kaku, polos, dan sering ceroboh. Ia awalnya bergabung dengan KBS hanya untuk mendekati cinta pertamanya, tetapi kemudian mulai serius menekuni dunia produksi acara televisi. 5. It's Okay to Not Be Okay It’s Okay to Not Be Okay adalah drama romantis psikologis yang mengangkat tema kesehatan mental, trauma masa lalu, dan proses penyembuhan.

Kim Soo Hyun berperan sebagai Moon Gang Tae, seorang pria yang bekerja sebagai perawat di bangsal psikiatri, pekerja keras, dan penuh kasih sayang, tetapi memiliki luka batin yang mendalam. Ia selalu menekan perasaannya demi merawat kakaknya yang mengidap autis. 6. One Ordinary Day Drama bergenre kriminal thriller ini merupakan remake dari serial BBC Criminal Justice. Kim Soo Hyun berperan sebagai Kim Hyun Soo, seorang mahasiswa biasa yang kehidupannya berubah drastis dalam semalam.

Ia secara tidak sengaja terlibat dalam kasus pembunuhan seorang wanita. Tanpa bukti yang jelas untuk membuktikan dirinya tidak bersalah, Hyun Soo langsung menjadi tersangka utama.

Shin Joong Han adalah satu-satunya pengacara yang bersedia menolong Kim Hyun Soo dalam menangani kasusnya. 7. Queen of Tears Drama ini mengisahkan kehidupan pernikahan antara Hong Hae In, pewaris generasi ketiga dari Queens Group, dan Baek Hyun Woo, putra petani dari desa Yongdu-ri. Setelah tiga tahun menikah, hubungan mereka berada di ambang perceraian karena cinta yang dulu ada telah memudar, digantikan oleh ketidakpedulian dan kebencian.

Pada episode terakhirnya, drama ini mencapai rating nasional sebesar 24,850%, menjadikannya serial tvN dengan rating tertinggi, melampaui Crash Landing on You.