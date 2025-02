7 Drama yang Dibintangi Jin Ki Joo, Pemain Undercover High School

Pilihan Editor: Jin Ki Joo dan Kim Dong Wook Ungkap Keunikan Drama My Perfect Stranger

My Perfect Stranger adalah drama fantasi misteri yang mengisahkan perjalanan waktu antara Yoon Hae Joon (Kim Dong Wook) dan Baek Yoon Young (Jin Ki Joo). Keduanya kembali ke masa lalu, pada tahun 1987.

Mengusung genre misteri, komedi, dan romantis, drama ini bercerita tentang Cha Cha Woong (Park Hae Jin) yang berprofesi sebagai pesulap populer dan sering tampil di televisi. Dia juga memiliki kemampuan rahasia, yakni bisa berkomunikasi dengan hantu. Ia kemudian bekerja sama dengan Go Seul Hae (Jin Ki Joo), seorang polisi wanita yang bersemangat, untuk memecahkan kasus kejahatan bersama dengan bantuan para hantu.

Drama Korea My Perfect Stranger. Foto: IMDB

Ini adalah sebuah kisah romantis antara Do Min Ik (Kim Young Kwang) dan Jung Gal Hee (Jin Ki Joo). Do Min Ik bekerja sebagai direktur tim media seluler 1 di T&T. Ia cerdas dan sangat ahli dalam pekerjaannya. Sementara itu, Jung Gal Hee adalah sekretarisnya.

Berkat akting dan chemistrynya dalam drama ini, Jin Ki Joo berhasil memenangkan penghargaan sebagai Excellent Actress dan Best Couple Award di 2020 KBS Drama Award.

Sebagai bos, Do Min Ik sering melakukan hal-hal kekanak-kanakan kepada sekretarisnya, seperti menelepon Jung Gal-Hee terus-menerus. Di sisi lain, Jung Gal Hee hanya bisa menuruti perintah Do Min Ik tanpa mengeluh. Ia terlihat lemah lembut, tetapi ia menyembunyikan sisi tangguhnya.



6. Come and Hug Me (2018)

Come and Hug Me adalah sebuah kisah cinta tragis yang berlangsung selama 12 tahun. Saat masih anak-anak, Yoon Na Moo (Jang Ki Yong) dan Gil Nak Won (Jin Ki Joo) saling menyukai satu sama lain. Namun, mereka terpaksa berpisah saat ayah Na Moo, seorang pembunuh berantai psikopat, membunuh orang tua Nak Won.