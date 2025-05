7 Rahasia di Balik AADC yang Jarang Kita Ketahui

TEMPO.CO, Jakarta - Ada Apa Dengan Cinta? 2 merupakan film Indonesia terlaris pertama di tahun ini. Tidak hanya diputar di Indonesia, film yang dibintangi Dian Sastrowardoyo dan Nicholas Saputra ini juga merambah ke Malasyia. Di sana, hasil penjualan tiket sudah mencapai Rp 6,4 miliar dalam waktu lima hari.



Film pertama yang tayang pada tahun 2002 ini juga menyita jutaan penonton di Indonesia. Setelah 14 tahun Rangga dan Cinta terpisah, ternyata minat masyarakat masih sama. Berikut beberapa hal penting tentang sekuel AADC? yang belum banyak diketahui publik:





1. AADC? JADI MOMENTUM HIDUP



Bagi Geng Cinta yang terdiri atas Dian Sastrowardoyo, Adinia Wirasti, Sissy Precilia, dan Titi Kamal, AADC? merupakan gerbang awal mereka di dunia perfilman dan seni peran. Keempatnya sependapat berperan di AADC? adalah momen terbesar hidup mereka. Bahkan, mereka mengaku tidak tahu akan jadi seperti apa jika film AADC? tidak ada.



Dian Sastro mengatakan AADC? adalah proses kematangan dari 2002 mulai tayang sampai hari ini. Begitu juga dengan Nicholas Saputra dan Denis Adhiswara. AADC? merupakan gebrakan dalam hidup mereka di bidang seni peran. Bagi Nicholas Saputra, AADC? membuatnya jatuh cinta dengan seni peran.





2. TAK PAKAI SERAGAM PUTIH-ABU



Produser AADC?, Mira Lesmana, ternyata tidak pernah merasakan sekolah menggunakan seragam putih abu-abu. Dia harus pindah ke New York semasa itu. Jadi, Mira mengatakan kepada sutradara AADC yaitu Riri Riza tentang keinginannya membuat film bernuansa putih abu-abu.



Saat Mira mencoba menggarap film peatama, banyak yang tidak yakin film ini akan laris. Karena menurut Mira, waktu itu banyak remaja lebih suka menonton film Hollywood dan mulai kritis. Mira dan Riri tidak menyangka, kisah Rangga dan Cinta pada akhirnya begitu dinanti jutaan penonton Indonesia.





3. AADC? 2 REUNI BESAR



Sutradara Riri Riza mengatakan kemunculan AADC? 2 bersamaan dengan momentum reuni di masyarakat. Menurut Riri kisah geng cinta ini kurang lebih sama dengan reuni persahabatan pada umumnya.



Layaknya reuni, seorang teman akan berharap temannya masih sama dengan yang dulu meski terkadang tidak. Karenanya, Riri berusaha membuat karakter tiap pemain hampir sama dengan di film pertama agar ada chemistry masing-masing tokoh.





4. TAK TERTARIK SERIAL TV



Setelah AADC? pertama laris dan menjadi gebrakan film Indonesia pada masanya, muncul serial televisi yang mendetailkan kisah Rangga dan Cinta itu. Namun, kali ini Mira Lesmana tampaknya tidak tertarik.



Mira lebih tertarik dengan web series. Namun, sampai saat ini Mira belum memikirkan mau dibawa kemana AADC setelah ini. Spin off juga menjadi bagian pertimbangan. Menurut Mira spin off unik. Ada tantangan tersendiri membuat spin off karena keterbatasan industri film Indonesia. Semuanya tergantung kreativitas.





5. MEMUDAKAN USIA



Beberapa pemain film AADC? 2 harus dimudakan dari usia aslinya. Dian Sastrowardoyo harus dimudakan empat tahun untuk memerankan tokoh Cinta dalam AADC? 2. Dari usia aslinya 33 tahun, Dian harus memerankan wanita berusia 29 tahun.

Begitu juga dengan Nicholas yang harus dimudakan setahun untuk memerankan Rangga. Denis Adhiswara mengaku dimudakan dua tahun. Sedangkan geng Cinta lainnya seperti Adinia Wirasti, Sissy Precilia, dan Titi Kamal tetap dengan usianya.





6. EKSTRA OLAHRAGA



Dian Sastro selalu berolahraga sebelum menjalani syuting agar tampak muda dan segar. Olahraga ekstra itu dia lakukan untuk mendapatkan berat badan ideal. Dengan begitu, Dian terlihat bagus memakai baju apa saja. Selain itu, Dian mengatakan, berolahraga membuat kencang dan tubuh semakin bugar.





7. KAGUMI RANGGA DAN CINTA



Sutradara tentunya berperan besar dalam mengarahkan film. Tapi bagi Riri Riza yang menyutradarai AADC? 2 ini, yang hebat justru pemainnya. Riri tidak tahu bagaimana chemistry di antara Cinta dan Rangga bisa terbentuk.



Riri hanya mengarahkan agar para pemain memanfaatkan pengalaman untuk meningkatkan kepekaan dalam peran. Beberapa adegan AADC? 2 juga muncul secara natural, termasuk bagian humor. Ada banyak hal yang tidak terduga bagi Riri sampai menjadi sebuah film yang dinanti para penonton.



SITI JIHAN SYAHFAUZIAH



