7 Selebritis Dunia dengan Hewan Peliharaan Unik

TEMPO.CO, London - Kebanyakan selebritas senang dengan hewan peliharaan yang lucu, seperti kucing dan anjing. Lihat saja Paris Hilton. Hilton membeli anjing yang dinamai Princess dengan harga yang fantastis, Rp 154 juta.



Namun ternyata ada juga seleb dunia yang menyukai hewan-hewan liar dan langka untuk menjadi teman hidupnya. Dilansir situs Genius Beauty, Senin 2 Maret 2015, berikut tujuh selebritas dengan piaraan terunik.



Nicolas Cage



Pemenang Oscar Nicolas Cage selalu bergairah dengan hewan peliharaan yang tidak biasa, khususnya pada hewan predator. Di rumahnya di Los Angeles, Cage memelihara gurita, buaya, dan kobra. Namun pada 2008 Cage terpaksa berpisah dengan dua kobra kesayangannya, Moby dan Sheba. Tetangga Cage merasa tidak nyaman dan melaporkannya. Cage terpaksa mengirim reptilnya ke kebun binatang.



Mike Tyson



Masih ingat Mike Tyson? Petinju yang terkenal di tahun 1990-an. Meski bertubuh besar dan bermuka gahar, Tyson ternyata sangat menyukai burung jinak: merpati. Tyson menyukai merpati sejak kecil. Bahkan pada usia 10 tahun, Tyson pernah bermasalah dengan kepolisian karena memukuli orang yang mengganggu merpati di depannya.



Tyson memelihara merpati dalam jumlah banyak di rumahnya. Saat ditanya mengapa begitu menyukai merpati, Tyson tak bisa menjawab. "Ini konyol, saya menyukainya, itu saja," kata Tyson.



Arnold Schwarzenegger



Arnold, yang terkenal lewat film Terminator, memelihara anjing, kucing, dan kuda di rumahnya. Jika biasanya orang-orang menaruh kuda di sebuah kandang, Arnold tidak. Arnold hidup rukun seatap dengan tiga hewan piaraannya tersebut.



Dalam blognya, Arnold mengunggah fotonya tengah memberi makan kudanya dengan wortel. "Jika kalian melihatku kehilangan berat badan, itu karena Whiskey," tulis Arnold pada keterangan gambar.



Arnold bercanda, jika kudanya itu mencuri sarapannya setiap hari.



Miley Cyrus



Meski Cyrus acap tampil 'liar' di atas panggung, Anda bisa melihat betapa tulusnya Cyrus menjaga hewan piaraannya. Lihat saja foto-fotonya di Instagram. Cyrus yang juga pelantun Adore You sangat menyukai babi. Di rumahnya Cyrus memelihara beberapa babi kecil yang dinamai Bubba Sue.



Cara Delevigne



Kedekatan Cara dengan kelinci peliharaannya terbilang unik. Cara memperlakukan Cecil, kelincinya, seperti manusia. Cara memberikan nama belakangnya untuk Cecil. Cecil Delevigne. Kelinci tersebut bahkan memiliki akun Instagram, sama seperti manusia.



Dominic Monaghan



Monaghan yang terkenal lewat film Lord of the Rings sangat menyukai serangga. Monaghan tak peduli apakah serangga tersebut bisa menyengat atau berbisa. Di rumahnya, Monaghan mengoleksi banyak serangga. Serangga favorit Monaghan ialah laba-laba black widow dan belalang kumbang.



Justin Bieber



Bieber yang juga mantan kekasih Selena Gomez memelihara hamster, monyet, dan anjing di rumahnya. Pada 2011, Bieber memiliki ular pyton kecil yang dinamai Jhonson. Jhonson selalu menemani Bieber saat tampil di atas panggung. Pyton tersebut seperti telah menjadi asesoris yang melengkapi penampilan Bieber. Namun, Jhonson kemudian dijual Bieber untuk acara amal. Dikarenakan ular tersebut pasti akan tumbuh besar dan menjadi ancaman bagi orang-orang sekitarnya.



RINA ATMASARI | GENIUSBEAUTY