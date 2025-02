8 Reality Show Korea yang akan Tayang di Netflix pada 2025

Better Late Than Single. Dok. Netflix

4. Better Late Than Single

The Devil’s Plan Season 2. Dok. Netflix Sebanyak 14 orang elit berkumpul di sebuah biara abad pertengahan yang terbengkalai untuk adu kecerdasan. Dibintangi oleh juara baduk (Go) Lee Se Dol, aktor Justin H. Min, Kyuhyun Super Junior, dan sederet pesaing mulai dari pemain poker profesional hingga peraih medali emas fisika.

Para jomlo atau orang dewasa yang belum pernah menjalin hubungan, menerima pelatihan untuk menemukan cinta pertama kalinya dalam serial realitas kencan ini. Dari gaya dan riasan pribadi hingga pola pikir dan keterampilan komunikasi, mereka akan bertransformasi. Selama sembilan hari hidup bersama dan berkencan, para peserta akan mencurahkan hati mereka untuk mencari hubungan yang sejati.



5. The Echoes of Survivors: Inside Korea’s Tragedies





Kisah kedua dari film dokumenter In the Name of God. Tayangan akan menampilkan kisah akhir JMS dan suara-suara nyata para penyintas peristiwa menyakitkan dan tragis di Korea.



6. Crime Scene Zero