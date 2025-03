9 Drama Korea Tayang Maret 2025, Bisa Ditonton di Netflix, Viu, dan Disney+

TEMPO.CO, Jakarta - Di bulan ini, ada banyak judul drama Korea baru yang siap menghibur Anda. Dari genre romantis yang manis hingga thriller penuh ketegangan, deretan drakor terbaru bulan ini menghadirkan cerita-cerita menarik.

Berikut ini beberapa drama Korea yang tayang pada Maret 2025. Drama ini bisa ditonton di berbagai platform, mulai dari Netflix, Viu, dan Disney+ Hostar.

Mengutip dari laman Soompi, berikut ini daftar sembilan drama Korea yang tayang Maret 2025. 1. The Potato Lab The Potato Lab adalah drama komedi romantis yang dibintangi oleh Kang Tae Oh dan Lee Sun Bin. Drama ini bercerita tentang lembaga penelitian kentang di pedesaan.

Kim Mi Kyung yang diperankan oleh Lee Sun Bin adalah seorang peneliti kentang. Ia bertemu dengan So Baek Ho yang diperankan Kang Tae Ho yang bergabung dengan lembaga penelitian kentang tersebut. Keduanya diceritakan sering berselisih paham karena perbedaan pendapat.

Drama ini telah tayang pada 1 Maret 2025 dan masih berstatus on going. Anda bisa menonton The Potato Lab di Netflix setiap Sabtu dan Ahad. 2. Mother and Mom Drama Mother and Mom mulai tayang pada 3 Maret 2025. Drama ini dibintangi oleh Jeon Hye Jin dan Jo Min Soo.

Mother and Mom bercerita tentang ibu bekerja bernama Lee Jung Eun yang diperankan oleh Jeon Hye Jin. Ia meminta bantuan ibunya, Yoon Ji Ah yang diperankan Jo Minsu untuk mengantar anaknya yang berusia 7 tahun ke akademi untuk persiapan ujian masuk kelas bahasa inggris. Drama ini menampilkan realita kehidupan di Korea Selatan khususnya di bidang akademik. 3. When Life Gives You Tangerines IU dan Park Bo Gum dalam drama Korea When Life Gives You Tangerines. Dok. Netflix

When Life Gives You Tangerines dibintangi oleh IU, Park Bo Gum, Moon So Ri, dan Park Hae Joon. Drama ini akan tayang di Netflix pada 7 Maret 2025.

Drama When Life Gives You Tangerines bercerita tentang Ae Sun yang diperankan oleh IU, seorang gadis pemberani yang menyukai sastra. Ia memiliki cita-cita menjadi penyair. Ae Sun bersahabat dengan Gwan Shik yang dikenal sebagai seorang pria yang tulus dan pekerja keras.

Drama ini berlatar di Pulau Jeju pada 1950-an dan akan ditampilkan per musim. Satu musimnya terdiri dari empat episode. 4. The Art of Negotiation Aktor Lee Je Hoon kembali membintangi drama berjudul The Art of Negotiation. Ia akan berperan sebagai seorang negosiator di dunia merger dan akuisisi.

Dikisahkan Yoon Joo No yang diperankan oleh Lee Je Hoon adalah seorang negosiator legendaris. Ia terkenal karena kemampuannya dalam bernegosiasi dengan risiko tinggi bersama timnya.

Dalam drama ini, Kwon Yuri SNSD juga akan muncul sebagai cameo. Drama ini bisa ditonton di Viu mulai 8 Maret 2025. 5. Hyper Knife Park Eun Bin kembali hadir dengan membintangi drama Hyper Knife yang akan tayang pada 19 Maret di Disney+.

Hyper Knife adalah drama bergenre thriller kriminal medis yang menggambarkan persaingan sengit antardokter bedah saraf berbakat. Se Ok yang diperankan Park Eun Bin dulunya adalah murid dari Deok Hee yang diperankan Sul Kyung Gu. Mereka bertemu lagi setelah insiden Deok Hee menjatuhkan Se Ok. 6. Villains Everywhere Villains Everywhere adalah drama slice of life yang menceritakan dua saudara perempuan. Oh Na Ra memiliki saudara perempuan bernama Oh Yu Jin. Keduanya memiliki profesi yang berbeda.

Dulunya, Oh Na Ra adalah pramugari, namun memutuskan menikah dan menjadi ibu rumah tangga. Sedangkan adiknya, Oh Yu Jin adalah wanita karier dan bekerja sebagai instruktur di kelas memasak. Drama ini akan tayang perdana pada 19 Maret 2025. 7. Heo’s Diner Tayang perdana pada 24 Maret 2025, drama Heo’s Diner bercerita tentang Heo Gyun, seorang tokoh dari era Joseon yang melakukan perjalanan 400 tahun ke masa sekarang. Ia pun membuka restoran bersama ibu dan anak yang menyelamatkan hidupnya.

Drama komedi, romantis, fantasi ini bisa ditonton di saluran Viki setiap Senin dan Selasa. 8. Heesu in Class 2 Drama ini merupakan adaptasi webtoon berjudul sama yang menceritakan kisah cinta sekaligus persahabatan Hee Su yang diperankan oleh Ahn Ji Ho, Diam-diam, ia ternyata menyembunyikan sebuah rahasia yang tidak bisa diceritakan pada siapa pun.

Drama Heesu in Class 2 akan tayang setiap Jumat dan Sabtu mulai 28 Maret 2025 mendatang. 9. The Divorce Insurance Drama Korea yang jangan dilewatkan berikutnya adalah The Divorce Insurance, yakni sebuah drama komedi romantis yang bercerita tentang Noh Ki Jun. Ia bekerja sebagai seorang aktuaris asuransi dan bergabung dalam tim pengembangan produk.

Ia dikenal sudah menikah tiga kali. Lewat pengalamannya tersebut, ia pun mengembangkan polis asuransi untuk perceraian karena menganggap bahwa perceraian adalah bencana yang tidak terduga.

Drama ini akan tayang pada 31 Maret 2025 dan bisa ditonton di saluran Prime Video.