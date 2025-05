A Copy of Mind Sukses Juarai Tujuh Kategori FFI 2015

TEMPO.CO, Jakarta - Film karya sutradara Joko Anwar, A Copy of My Mind, berhasil masuk tujuh dari 21 kategori nominasi Festival Film Indonesia (FFI) 2015 yang digelar Kamis malam di Cafe La Moda, Plaza Indonesia, Jakarta. Padahal, film itu belum pernah tayang di Indonesia.



Meski demikian, Ketua Juri FFI 2015, Jajang C Noer, menyatakan itu wajar dalam penetapan unggulan. Alasannya, A Copy of My Mind, tidak menyalahi aturan yang ada karena sudah mendaftar dan lulus dari Lembaga Sensor Film (LSF) sebelum tanggal yang ditetapkan FFI 2015.



"Kami menilai bukan berdasarkan film yang sudah tayang di Indonesia, tapi berdasarkan film yang lulus sensor," kata Jajang, usai malam pembacaan nominasi FFI 2015, di Plaza Indonesia, Jakarta, Kamis malam, 12 November 2015.



Terlebih lagi, film berlatar belakang cinta dan politik itu dinilai layak oleh para juri. Seperti diketahui, film yang dibintangi Chicco Jerikho dan Tara Basro itu sudah banyak mendapatkan penghargaan dan diputar di beberapa ajang festival film bergengsi di luar negeri, di antaranya Festival Film Internasional Toronto 2015.



"Karena, filmnya bagus kok, dan film A Copy of My Mind sangat diapresiasi di festival luar negeri. Entah nantinya diputar atau tidak di Indonesia, yang penting film ini dibuat sangat baik," kata Jajang.



Sementara itu, Joko Anwar mengaku bersyukur atas masuknya film A Copy of Mind dalam unggulan FFI 2015. Setidaknya, kata dia, masyarakat mengenal terlebih dahulu filmnya itu.



"Senangnya. Karena, film ini, kami enggak punya dana pemasaran, sponsor. Jadi, alhamdulillah, masuk nominasi, paling enggak dilihat orang," kata Anwar.



A Copy of Mind bercerita tentang Sari (Tara Basro) yang bekerja di salon kecantikan di Jakarta yang bertemu dengan Alek (Chicco Jerikho) yang menjadi penerjemah DVD bajakan.



Di film ini, Jericho tidak mendapat unggulan pada kategori pria pemeran terbaik, namun Basso yang mendapat itu pada perempuan pemeran terbaik.



Mereka kemudian saling jatuh cinta namun asmara mereka terancam berakhir tragis akibat situasi politik negara yang memanas.



Tujuh kategori FFI 2015 yang diraih A Copy of Mind, antara lain:

1. Kategori Penata Musik Terbaik oleh Rooftop Sound

2. Kategori Penata Suara Terbaik oleh Khikmawan Santosa

3. Kategori Pengarah Sinematografi Terbaik oleh Ical Tanjung

4. Kategori Pemeran Utama Wanita Terbaik oleh Tara Basro

5. Kategori Pemeran Pendukung Pria Terbaik oleh Paul Agusta

6. Kategori Sutradara Terbaik Joko Anwar

7. Kategori Film Terbaik.

ANTARA