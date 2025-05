A Copy of My Mind Joko Anwar Tampil di Festival Film Venice

TEMPO.CO, Jakarta - Kedutaan Besar RI Roma bekerja sama dengan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan menyelenggarakan Indonesian Night di Lido-Venezia untuk mempromosikan film A Copy of My Mind. Film garapan sutradara Joko Anwar ini diputar di 72nd Venice International Film Festival yang berlangsung 2-12 September 2015.



Demikian keterangan yang disampaikan Fungsi Penerangan Kedutaan Besar Republik Indonesia di Roma kepada Antara London, Jumat, 11 September 2015.



Duta Besar RI di Roma, August Parengkuan, memperkenalkan sutradara Joko Anwar dan dua pemeran utama film ini, Chicco Jerricho dan Tara Basro, di hadapan para wartawan dan insan perfilman yang datang ke Venezia untuk menyaksikan 72nd International Venice Film Festival 2015.



Kiprah film Indonesia dalam Venice International Film Festival semakin mendapat perhatian setelah film karya sutradara Sidi Saleh berjudul Maryam memenangi Orrizonti Award pada 71st International Venice Film Festival tahun 2014.



Beberapa film Indonesia lain juga sudah mulai dikenal di Italia, misalnya The Raid, The Raid 2, dan Merantau, yang sudah beberapa kali ditayangkan di stasiun televisi nasional RAI 4 Italia.



A Copy of My Mind juga sempat mencuri perhatian dalam Festival Film di Busan (19th Busan International Film Festival). Dalam Asian Project Market di Busan International Film Festival 2014 di Korea, film ini berhasil memenangi CJ Entertainment Award berupa bantuan dana produksi sebesar US$ 10 ribu.



Film ini juga akan ikut berkompetisi pada berbagai festival film internasional, seperti Toronto Film Festival pada 10-20 September 2015, sebelum diluncurkan secara resmi di layar lebar Indonesia.



