A Shop For Killers Berlanjut Musim Kedua Tayang 2026

SERIAL A Shop for Killers berlanjut musim kedua. Disney+ telah mengonfirmasi pada 21 April 2025, produksi untuk musim terbaru ini sudah dimulai dan dijadwalkan tayang pada 2026. A Shop for Killers dikenal dengan elemen thriller, aksi, dan drama keluarga menjadi satu paket yang disukai penonton.

Disney+ kembali mempercayakan proyek ini kepada penulis Ji Hojin dan Lee Kwon yang juga menggarap musim pertamanya. Laporan Deadline, A Shop for Killers merupakan bagian dari gelombang besar konten Korea yang mendominasi jam tayang global.

Serial ini diangkat dari novel karya Kang Ji Young dengan judul The Killer’s Shopping List. Mengangkat kisah penuh aksi tentang warisan misterius yang mematikan dan melibatkan jaringan pembunuh profesiona. A Shop for Killers menggabungkan pertunjukan laga ditambah karakter yang menyentuh.

Pemeran A Shop for Killers

Penonton akan kembali melihat aksi dari dua tokoh utama. Ada Lee Dong Wook sebagai Jin Man, paman misterius sekaligus mantan tentara bayaran yang mendirikan organisasi bernama Murder Help. Kim Hye Joon kembali sebagai Jung Ji An keponakan Jin Man yang mewarisi usaha milik pamannya.

Pemeran pendukung dari musim pertama juga kembali tampil. Jo Han Sun sebagai Bale, musuh utama dari organisasi Babylon. Geum Hae Na sebagai Min Hye, petarung andal dengan aksi laga ikonik. Lee Tae Young sebagai Brother, manajer kepercayaan Jin Man. Ada pula Kim Min sebagai Pasin, master Muay Thai sekaligus pelindung Ji An.

Musim kedua juga akan menghadirkan bintang internasional dari Jepang. Dikutip dari Soompi, Hyun Ri akan berperan sebagai Q, pemimpin tim tentara bayaran Babylon Asia Timur. Masaki Okada sebagai J, adik Q sekaligus salah satu pemimpin unit di Babylon Asia Timur.

Adapun aktris Jung Yun Ha sebagai Kusanagi, kepala cabang Babylon Asia Timur yang menjadi ancaman baru bagi Ji An.

Kilas Balik Cerita

Dikutip dari Asian Wiki, musim pertama menceritakan kehidupan Jung Ji An, mahasiswi yang hidup dalam trauma sejak kecil. Ayahnya membunuh ibunya dan kemudian bunuh diri pada hari pemakaman neneknya. Ji An dibesarkan oleh pamannya, Jin Man yang terlihat seperti pemilik toko biasa namun sebenarnya menyimpan banyak rahasia kelam.

Setelah kabar kematian Jin Man yang mencurigakan, Ji An kembali ke rumah masa kecilnya. Di sana dia mulai menemukan kebenaran tentang identitas pamannya dan fungsi sebenarnya dari toko tersebut, yakni tempat persembunyian senjata dan markas para pembunuh bayaran. Ji An menjadi target para pembunuh yang dulunya berhubungan dengan Jin Man.

Dalam upaya bertahan hidup, Ji An harus mengingat semua pelatihan pertahanan diri yang diajarkan oleh pamannya. Musim pertama memadukan aksi menegangkan dengan perjalanan emosional Ji An untuk memahami dirinya dan warisan yang sebenarnya dia terima.

