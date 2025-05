AADC 2, Kenapa Rangga dan Cinta Bertemu Setelah 14 Tahun

TEMPO.CO, Surabaya - Resah di dadamu dan rahasia yang menanti di jantung puisi dipisahkan kata. Potongan puisi yang ditulis Rangga dalam film Ada Apa Dengan Cinta? 2, memunculkan tanya apa yang terjadi dengan keduanya ketika ruang dan waktu memisahkan mereka. Berawal dari kepergian Rangga ke New York untuk melanjutkan kuliahnya, dia meninggalkan Cinta dengan tanda tanya besar. Kenapa setelah 14 tahun keduanya baru dipertemukan?



Sutradara Riri Riza dan Mira Lesmana sang produser sebagai pengatur semesta Rangga dan Cinta pun menjawab tanda tanya besar itu.

“Setelah AADC pertama, banyak sekali film yang kami buat hampir setiap tahun kami membuat film,” kata Riza saat melakukan Road Show film Ada Apa Dengan Cinta? 2 yang pertama kali dilakukan di Kota Surabaya, Kamis 5 Mei 2016.

Riri menyebut rangkaian judul-judul film yang dibuat beserta karya seni dalam kurun waktu 14 tahun tersebut. Di antaranya Laskar Pelangi baik versi film maupun drama musikal.



Riza mengungkapkan kegembiraanya setelah 14 tahun akhirnya pemain film dan kru film berkumpul kembali. Setelah sekian purnama, Riza mengungkap masih adanya rasa hangat dan persahabatan tidak hanya dalam film tapi juga dalam proses pembuatannya. Riza menuturkan banyak hal yang tak terduga muncul dari film tersebut karena chemistry masih sama.



Ada Apa Dengan Cinta pertama menjadi film fenomenal di 2012. Mengisahkan tentang drama percintaan putih abu-abu antara Cinta (Dian Sastro) dan Rangga (Nicholas Saputra). Akhir kisah mereka dipertanyakan ketika Rangga melanjutkan pendidikannya di New York dan meninggalkan cinta di Bandara.



Mengutip puisi Aan Mansyur—menerabas rindu yang selama ini jadi batas antara pulau dan seorang petualang gila. Menggambarkan pertanyaan besar yang mengundang resah di antara keduanya selama terpisah. Sampai akhirnya, 14 tahun kemudian film Ada Apa Dengan Cinta? 2 kembali memberi warna di dunia perfilman Indonesia. Secara kebetulan semesta yang diatur oleh Riri Riza dan Mira Lesmana mempertemukan dua sejoli itu di Kota Yogyakarta. (Baca juga: AADC 2, Ini Alasan Rangga dan Cinta Dipertemukan di Jogja)



SITI JIHAN SYAHFAUZIAH