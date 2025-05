TEMPO.CO, Jakarta - Dua bocah lelaki berpakaian biasa tampak mencolok di antara pemeran Shrek The Musical yang telah mengenakan kostum dan make-up lengkap. Bersanding dengan Shrek si ogre hijau, Putri Fiona, dan Donkey si keledai, dua anak lelaki ini ternyata akan mengambil bagian penting dalam pertunjukan Broadway yang mulai pentas pada Kamis, 5 Mei 2016.



Mereka adalah Aldrin Gusti Putra, 8 tahun, dan Kevin Kahuni, 9 tahun. Aldrin dan Kevin yang masih duduk di sekolah dasar ini berhasil lolos seleksi untuk memerankan Little Shrek. "Mereka yang paling mencolok saat audisi karena energi mereka yang sangat besar," kata tur manajer Shrek The Musical, Justin Scholl, saat media day di Ciputra Artpreneur, Rabu, 4 Mei 2016.



Beberapa pekan lalu, Justin dan sejumlah pemain Shrek The Musical menggelar audisi di pusat perbelanjaan dan sekolah-sekolah di Jakarta. Aldrin dan Kevin menyisihkan pesaing-pesaingnya dan berkesempatan tampil selama sepuluh menit pada awal pertunjukan.



Justin mengatakan perbedaan pentas musikal kali ini dengan film Shrek adalah adanya cerita masa kecil Shrek. "Akan ada adegan saat Shrek masih tinggal bersama orang tuanya dan dipersiapkan untuk berpetualang," ujar Justin.



Aldrin dan Kevin memang menyenangi drama dan menyanyi. Aldrin mengikuti kelas drama di sekolahnya. "Pernah main di musikal Nada untuk Asa dan Opera Dolorosa," ujar Aldrin.



Sementara itu, Kevin sudah tak sabar segera tampil di pentas. "Saya sangat excited," kata siswa kelas IV SD ini.



Pertunjukan musikal ini akan memberikan sensasi berbeda dengan menonton film animasi. Kisah cinta Shrek dan Fiona akan dibalut dengan nyanyian, tarian, dan berbagai kostum serta efek menarik yang disajikan live di atas panggung.



Pementasan Shrek The Musical membawa lebih dari sepuluh kontainer set panggung untuk menampilkan negeri dongeng kerajaan Far Far Away. Tiap pemeran akan tampil dalam make-up dan kostum yang realistis. Berbagai tokoh negeri dongeng, seperti Pinokio, Peter Pan, tiga babi cilik, Gingerbread, dan naga akan hadir di atas pentas.



Shrek The Musical akan tampil 24 kali selama tiga pekan, pada Selasa-Ahad, dengan pilihan waktu 13.00, 15.00, 18.00, dan 20.00. Setelah Indonesia, Shrek akan berkunjung ke Singapura, Thailand, Taiwan, dan Hong Kong.



