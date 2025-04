Ada David Beckham dalam Konser Amal Ariana Grande

TEMPO.CO, Jakarta - Konser amal "One Love" yang digelar Ariana Grande telah berhasil mengumpulkan dana lebih dari 2 juta pound sterling (Rp34.210.960.000) yang akan disumbangkan bagi para korban ledakan di konsernya di Manchester beberapa waktu lalu.

Semua artis yang ikut ambil bagian di konser yang digelar Minggu di stadion Old Trafford itu tampil tanpa bayaran dan Live Nation menanggung semua biaya untuk konser.



Konser diharapkan mampu menyedot lebih banyak penonton dibanding Live Aid.



"Manchester kami mencintaimu," teriak Ariana sebelum Will.i.am dari grup Black Eyed Peas mengatakan: "Manchester, London, kita di sini bersama-sama dan bersatu."



Grande mengenalkan Imogen Heap yang duduk memainkan piano menyanyikan lagu Whatcha Say sebelum sebuah video dari David Beckham ditayangkan."Sebagai seorang ayah, apa yang telah terjadi membuat saya benar-benar sedih dan ini adalah hari yang tak akan kita lupakan. Saya bangga pada setiap orang di sana hari ini, para penonton dan semua artis."



Grande lalu bergabung bernyanyi bersama paduan suara dari SMA Parrs Wood yang menyanyikan lagu My Everything miliknya dengan versi yang berbeda sebelum dia menyambut kekasihnya; Mac Miller."Malam ini semua tentang cinta kan?"



Dua sejoli itu lalu berjoget saat mereka menyanyikan lagu kolaborasi mereka tahun 2013 "The Way" dan lagu milik Miller "Dang!", demikian dikutip telegraph.co.uk.



