Adele Akan Tampil di Grammy Awards

TEMPO.CO, Jakarta - Penyanyi Adele bergabung dalam daftar penampil pada acara Grammy Awards ke-59 yang akan digelar pada 12 Februari di Staples Center, Los Angeles. Pemenang 10 kali Grammy itu akan menyanyikan sebuah lagu dari album ketiganya 25, yang merupakan album terlaris 2016 dan 2015 di Amerika Serikat dan merupakan album terbesar kedua setelah album keduanya, 21.

Adele juga memilki kesempatan besar dalam Grammy tahun ini. Adele masuk dalam lima kategori yaitu album terbaik dan album pop vokal terbaik (untuk "25"), dan rekaman terbaik, lagu terbaik dan penampilan solo pop terbaik (semuanya untuk "Hello").

Penyanyi asal London yang telah tiga kali tampil di Grammy tersebut akan bergabung bersama John Legend, Metallica, Carrie Underwood dan Keith Urban di panggung ajang penghargaan musik terbesar itu. Penghargaan tersebut tahun ini dipimpin oleh Beyonce dengan sembilan nominasi, sementara Drake, Rihanna dan Kanye West berada di belakangnya, masing-masing dengan delapan nominasi.



Pembawa acara "The Late Late Show" James Corden akan menjadi tuan rumah acara yang diproduksi oleh AEG Ehrlich Ventures untuk The Recording Academy dan akan disiarkan secara langsung di CBS itu, demikian The Hollywood Reporter. *

ANTARA