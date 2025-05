Adele Bikin Lagu Baru, Ini Kutipannya

TEMPO.CO, Jakarta - Setelah lagunya untuk tema film Skyfall rilis pada 2012, Adele belum lagi mengeluarkan lagu baru. Namun, kemarin, Adele membocorkan cuplikan lagu teranyarnya di sela iklan televisi.



Seperti dikutip dari E!online, Senin, 19 Oktober 2015, melalui rekaman selama 30 detik, suara pelantun lagu Rolling in the Deep itu terdengar. Bersamaan dengan nada-nada dari tuts piano dan suara indahnya, bait demi bait lagu mulai mengalun.



Dikabarkan, lagu baru Adele itu akan dirilis pada bulan depan. Kendati demikian, penyanyi berusia 27 tahun itu tak menampakkan wajahnya bersamaan dengan bocoran lagu baru tersebut.



Seperti diketahui, Adele terkenal sebagai pelantun lagu yang begitu menyentuh perasaan dan mewakili banyak pendengar. Tak mengherankan, melalui lagu Skyfall, Adele mendapatkan penghargaan dari Grammy.



Sementara itu, album terakhir Adele yang dirilis pada 2011 mendapatkan enam penghargaan Grammy, termasuk kategori Album Tahun Ini. Berikut ini petikan lirik lagunya.



"I was wondering if after all these years you'd like to meet to go over everything/ They say that time's supposed to heal you/ But I ain't done much healing."



