Adele Dominasi BBC Music Awards Tahun Ini

TEMPO.CO, Jakarta - Adele mendominasi BBC Music Awards yang digelar pada Senin (12 Desember 2016). Diva Inggris itu memenangkan penghargaan Album of the Year untuk albumnya "25" dan Song of the Year "Hello".



"Terima kasih atas penghargaan ini, saya merasa sedikit buruk, menang ketika album sudah keluar begitu lama," kata penyanyi itu dalam sebuah pernyataan yang dibacakan oleh Robbie Williams. (Album "25" dirilis pada 20 November 2015.)



"Halo lagi, saya sangat menyesal saya tidak ada di sana," kata dia dalam pernyataan lain. "Saya akan segera pulang dan saya tidak sabar. Ini merupakan tahun yang panjang dan ini membuat saya merasa sedikit kurang rindu - Saya tidak sabar untuk Wembley dan kemudian kembali ke normal," sambung dia.



Adele akan membungkus tur dunianya untuk album "25" dengan konser empat malam di Stadion Wembley, London. Sementara itu, Coldplay memenangkan British Artist of the Year, namun band ini juga tidak hadir untuk menerima penghargaan.



"Kami baru saja diberitahu memenangkan BBC Artist of the Year. Maaf kami tidak dapat hadir, kami akan pentas di Australia," kata mereka dalam pesan video.



"Lihat semua orang dan kami mencintai Anda dan kami sangat berterima kasih dan kami akan segera bertemu dengan Anda. Terima kasih banyak dan sampai jumpa," lanjut dia.



Penyanyi-penulis asal Inggris Izzy Bizu juga menerima BBC Artist of the Year, yang sebelumnya diberikan kepada Jack Garratt pada 2015 dan Lele dan Bottlemen pada 2014.



BBC Radio 1 Live Lounge Performance of the Year diberikan kepada The 1975 untuk cover lagu One Direction "What Makes You Beautiful".



"Saya ingin berterima kasih kepada Radio 1 untuk semuanya," kata vokalis The 1975, Matty Healy, di atas panggung.



Berikut daftar pemenang BBC Music Awards.



BBC Radio 1 Live Lounge Performance Of The Year

Christine and the Queens – ‘Sorry’ (Beyoncé cover)

Craig David – ‘Love Yourself’ (Justin Bieber cover)

Emeli Sandé -‘Hurts’

The 1975 + Live Lounge Symphony – ‘What Makes You Beautiful’ (One Direction cover)

Usher – ‘Climax’



BBC Music British Artist of the Year

Adele

Calvin Harris

Coldplay

David Bowie

Jess Glynne



BBC Radio 2 Album Of The Year

Adele – 25

Coldplay – A Head Full of Dreams

Jeff Lynne’s ELO – Alone in the Universe

Michael Kiwanuka – Love & Hate

Rick Astley – 50



BBC Music Awards 2016 Song of the Year

Adele – Hello

Alessia Cara – Here

Coldplay – Hymn for the Weekend

DNCE – Cake By the Ocean

Drake ft. Kyla and Wizkid – One Dance

Justin Bieber – Sorry

Justin Timberlake – Can’t Stop the Feeling!

Lukas Graham – 7 Years

Naughty Boy ft. Beyoncé, Arrow Benjamin – Runnin’ (Lose It All)

Rihanna ft. Drake – Work



BBC Music Introducing Artist of the Year

Izzy Bizu



ANTARA