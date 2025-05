TEMPO.CO, Jakarta - Agen program triple X kembali lagi. Xander Cage (Vin Diesel) yang diceritakan tewas pada 2002, dalam film sebelumnya "xXx", kembali bergabung dengan NSA.



Memperlihatkan kelanjutan film sebelumnya, "xXx: Return of Xander Cage" dibuka oleh agen NSA Gibbons (Samuel L. Jackson) yang menciptakan program xXx di mana Xander Cage terpilih di dalamnya.



Pembukaan yang sedikit bertele-tele dengan ocehan Gibbons, mendadak dikejutkan dengan munculnya Neymar di layar lebar. Tidak mendapat banyak porsi, memang, namun pesepak bola asal Brazil yang juga punggawa FC Barcelona itu sempat memperlihatkan keahliannya menggocek bola.



Sementara itu, keberadaan Xander yang ternyata masih bernyawa tidak mendapat slot untuk diceritakan. Namun, sang sutradara D.J. Caruso menggambarkan kembalinya Xander dengan menunjukkan karakter asli Xander -- seorang atlet olahraga ekstrem.



Menggunakan papan seluncur, Xander seakan mengajak penonton untuk memulai perjalanan bersama film asli produksi Paramount Pictures tersebut.



Xander direkrut oleh CIA untuk menghadapi Xiang (Donnie Yen) mengambil kembali senjata berkekuatan super Pandora Box yang disebut mampu mengontrol satelit yang dapat menyebabkan bencana besar.



Xander kemudian merekrut tiga orang kawannya si penggila pesta Nicks (Kris Wu), si penembak jitu Adele (Ruby Rose) dan si pecinta tabrakan Tennyson (Rory McCann).



Mereka berempat kemudian mendatangi Xiang bersama teman-temannya, Serena (Deepika Padukone), Talon (Tony Jaa) dan Lazarus (Nicky Jam), yang berada di sebuah pulau di wilayah Filipina.



Caruso tidak terburu-buru menempatkan dua geng tersebut dalam scene aksi. Caruso mempertemukan dua geng tersebut dengan manis dan porsi yang pas sesuai karakter masing-masing.



Hingga pertarungan mulai memanas saat ketua masing-masing geng, Xander dan Xiang, beradu aksi di lautan -- salah satu scene menakjubkan -- dengan menggunakan sepeda motor amfibi yang dapat dikendarai di darat maupun di laut.



Berhasil mengambil Pandora Box dari Xiang, ternyata kota hitam kecil pengontrol satelit tersebut palsu. Serena yang akhirnya diketahui merupakan agen program triple X, bergabung bersama Xander, untuk mendapatkan Pandora Box asli. Tak mau kalah, Xiang juga mengejar Pandora Box asli yang memicu pertarungan penuh aksi.



Aksi kejar-kejaran Xender dan Xiang di jalan raya membuat adrenalin meningkat. Dua aktor laga yang tak lagi muda itu sukses menghadirkan pertarungan menarik penuh intrik.



Keberhasilan mendapatkan Pandora Box asli justru membawa Xander terjebak dalam konspirasi mematikan di kalangan pemerintah dunia termasuk orang dalam di pemerintahan negaranya sendiri.



Alur cerita ini bisa jadi sebuah penggambaran tentang carut-marut dunia saat ini, atau mungkin keresahan atas kegalauan pemerintahan Amerika Serikat menjelang berakhirnya kepemimpinan Obama.



Sementara itu, porsi scene antara para pemeran pria dan para pemeran wanita bisa dibilang cukup berimbang. Tak hanya menampilkan adu akting Vin Diesel dan Donnie, film tersebut juga menyajikan duet maut aksi maskulin dari Deepika dan Ruby dengan rasa yang kuat.



Mungkin juga ini merupakan penggambaran politik saat produksi film kala itu di mana perempuan bisa jadi jagoan dan dijagokan.



Penampilan aktor Donnie Yan sangat menarik dan menjanjikan. Usai berperan sebagai biksu tunanetra petarung tanpa senjata di "Rogue One: A Star Wars Story", aktor IP Man itu bertransformasi secara fisik di "xXx: Return of Xander Cage" untuk bersanding dengan Vin Diesel.



Akting memukau dan kemampuan bela diri yang sudah tidak diragukan lagi membuat Donnie layak mendapatkan hati para penonton.



Selain aktor asal China tersebut, "xXx: Return of Xander Cage" juga memboyong aktor dan aktris dari Asia. Film tersebut dibintangi seniman bela diri dan aktor asal Thailand Tony Jaa, serta selebriti paling populer di India yang disebut-sebut merupakan salah satu dengan bayaran tertinggi Deepika Padukone.



Tak hanya itu, film tersebut juga membawa mantan anggota boyband asal Korea Selatan EXO, Kris Wu. Rapper dan penyanyi kelahiran Guangzhou itu memulai karir di layar lebar sejak 2015.



Dan, film ini akan menjadi pelepas rindu para penggemar EXO sejak Kris resmi meninggalkan grup K-pop yang populer lewat single dan mini album "Mama" itu pada 21 Juli 2016.



Deretan aktor dan aktris populer di berbagai negara tersebut bisa jadi merupakan strategi dari Paramount Pictures untuk mendapatkan penonton yang lebih luas dengan rentan usia yang beragam.



"xXx: Return of Xander Cage" dijadwalkan tayang di bioskop Amerika Serikat pada Jumat (20/1), sementara di Tanah Air film tersebut sudah dapat disaksikan mulai hari ini, Rabu, (18 Januari 2017).



Kabar terbaru, dalam postingan instagramnya, Vin Diesel mengkonfirmasi bahwa akan ada kelanjutan dari film seri xXx tersebut.



"Paramount ingin kami memulai xXx selanjutnya pada bulan Mei...," tulis dia dalam kolom keterangan, mengunggah ulang foto postingan Nina Dobrev, Rabu.



"Bidadari seperti Nina dan pemain lainnya membuat ide untuk memproduksi xXx lainnya sangat mengasyikkan," tambah dia.



ANTARA