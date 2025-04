Agenda Jakarta Hari Ini

TEMPO.CO, Jakarta - Hari ini ada beberapa agenda kegiatan di Jakarta, mulai dari festival untuk pencinta kegiatan luar ruang, pameran otomotif, acara seni hingga kampanye pemilihan gubernur dan wakil gubernur DKI Jakarta.



1. Talkshow Adu Program VS Kampanye Hitam di Warung Daun, Cikini. Acara bincang-bincang ini menghadirkan pejabat KPUD DKI Jakarta, Bawaslu Jakarta hingga tim sukses dari pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Basuki Tjahaja Purnama dan Djarot Saiful Hidayat serta Anies Baswedan dan Sandiaga Uno.



2. Puncak Peringatan Hari Tuberkulosis Sedunia Tahun 2017 di Ruang Balai Agung Gd. Balai Kota Provinsi DKI Jakarta.



3. Anies Baswedan dijadwalkan menghadiri pelatihan OKE OCE di Pondok Kelapa, sosialisasi program di Tebet, deklarasi KSBI di DPP Gerindra, serta sosialisasi di Srengseng, Kembangan hingga Maulid Nabi Muhammad di Karet.



Sementara Sandiaga Uno akan menghadiri Kajian Bulanan Ustad Solmed di Kebon Jeruk, pelatihan OK OCE di Mampang dan Cengkareng Barat, menghadiri Motivasi Akbar Wirausaha Muda di Pulogadung, meresmikan pembukaan OK OCE Mart di Kebayoran Baru dan menghadiri pertemuan Forum Zakat di Matraman.



4. Calon Wakil Gubernur DKI Jakarta Djarot akan menghadiri pengajian di Pulo Gebang petang ini, lalu menyaksikan pergelaran wayang kulit Ki Warseno Slenk di Pasar Rebo, dan pergelaran Wayang Kulit Ki Enthus Susmono di Pesanggrahan.



5. Indonesia International Oudoor Festival 2017 Indonesia International Outdoor Festival (IIOutfest) digelar mulai 30 Maret dan berakhir pada 2 April 2017 di Ex Driving Golf Range, Kompleks Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta. Acara yang melibatkan ratusan pelaku industri kegiatan luar ruang ini juga menampilkan pelatihan kegiatan luar ruang, diskusi, demo dan pertunjukan musik.



6. Indonesia Drum & Perkusi Festival (IDP Fest) 2017 yang berlangsung 30 Maret sampai 2 April 2017 di Taman Ismail Marzuki, Jakarta, menyajikan beberapa acara, termasuk pameran drum & perkusi Indonesia.



Selain itu ada klinik edukasi drum & perkusi Indonesia, penampilan drummer/perkusionis Indonesia, pentas seni kolaborasi drum & perkusi Indonesia, fashion art perkusi Indonesia, lomba fotografi art perkusi Indonesia, bincang wacana perkusi Indonesia, dan seminar.



7. Indonesia International Auto Parts & Equipment 2017 (INAPA 2017) JIExpo Kemayoran, Jakarta. Hari ini adalah hari terakhir ajang pameran bus, truk, peralatan berat, dan industri karoseri di Indonesia itu. Ajang International Bus, Truck, Heavy Equipment, and Component Exhibition (IIBT) 2017 berada tak jauh dari kawasan INAPA 2017. *



